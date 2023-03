Agricultores del Condado (Huelva) piden una reunión a Espadas para saber "qué no le gusta" de la PDL sobre los regadíos

HUELVA, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los agricultores de frutos rojos de la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado de Huelva han solicitado una reunión al secretario general del PSOE en Andalucía, Juan Espadas, para conocer "qué no le gusta" del texto de la proposición de ley registrada en el Parlamento de Andalucía hace una semana.

Según han indicado en una nota de prensa, la futura ley "pretende reparar y hacer justicia con los cientos de agricultores y sus familias de los cinco pueblos representados en la plataforma: Moguer, Lucena del Puerto, Rociana del Condado, Bonares y Almonte". El portavoz de la plataforma de estos agricultores de frutos rojos, Julio Díaz, ha lamentado que "hasta ahora se ha oído al partido socialista pronunciarse sobre las formas, pero no sobre el fondo, el contenido de la proposición de ley".

Díaz ha asegurado que los agricultores "se sienten ilusionados con un texto que ha sido consensuado con ellos, y al que arropa todo el sector de frutos rojos, del que recibimos apoyo expreso, así como la sociedad civil".

En la reunión con Espadas, los agricultores esperan "un apoyo claro", con voto positivo el 12 de abril en el Parlamento, "en el que demuestre que es autónomo, mirando por el bien de los ciudadanos onubenses, y no en el interés del partido"

Asimismo, han señalado que le recordarán también que "el conflicto se generó en el año 2014 con la aprobación de un plan al que se le aplicaron diez años de retroactividad, más de 3.600 alegaciones que no se contestaron, y alrededor de 1.000 procedimientos judiciales de defensa de los agricultores hacia la administración. Un daño tremendo que ahora esta ley quiere reparar".

"Es una herramienta para resarcir, solucionar y revertir el daño causado cientos de familias de agricultores con un texto en el que no se toca el espacio natural, ni es ampliación de regadíos, no se toca el acuífero ni significa amnistía. Además, se sustituirá, como se está haciendo en otras zonas, el agua subterránea por superficial, que llegará cuando sea posible, cuando se desarrolle por parte del Gobierno la ley del trasvase aprobada en 2018, declarada de Interés General, y estén los recursos, pero no antes", ha señalado Díaz.

Los agricultores han puesto el acento en que Doñana es "Reserva de la Biosfera", lo que implica que se debe garantizar la coexistencia del parque con la actividad humana: agricultura, ganadería y pesca. "La agricultura, de las más tecnificadas del mundo, que mide al milímetro el agua, el aporte de nutrientes, etc. cuidando al extremo el medio natural en el que se producen las berries", ha señalado Díaz antes de añadir que "el texto nace fuerte, con el apoyo de 72 diputados", y esperan "que lo mejoren sumándose a ella".