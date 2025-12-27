Aiqbe califica 2025 como "positivo" por todos los proyectos en marcha y por "avances" en lo institucional

Archivo - Imagen aérea del polo químico de Huelva - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

HUELVA 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asociación de Industrias Químicas, Básicas y Energéticas de Huelva, Juan del Olmo, ha señalado que 2025 ha sido un año "especialmente positivo, no solo por la cantidad de proyectos puestos en marcha", sino también por las acciones implementadas que "han permitido avanzar en diversos ámbitos estratégicos.

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Aiqbe ha destacado que se ha producido "un hito" en la entidad, ya que por "primera vez" dos mujeres se han incorporado al Comité Consultivo, concretamente, la directora de Moeve Química, Esther González, y la directora de Exolum, María José Muñiz. "Esto es un hito dentro de la asociación, que marca un paso relevante hacia la diversidad y la inclusión en los órganos de decisión", ha enfatizado.

También ha señalado que la Autoridad Portuaria se ha sumado como socio de Aiqbe, lo que representa "una alianza estratégica de gran valor para todos los miembros", ya que "es un actor imprescindible en el crecimiento actual y en toda la revolución industrial que la provincia está viviendo".

Por otra parte, se ha firmado un Memorandum de Entendimiento (MOU)con la Asociación de Grandes Empresas del Campo de Gibraltar (AGI). Este acuerdo tiene como objetivo "fomentar una colaboración activa y aprovechar las sinergias entre ambos enclaves industriales, potenciando asó el desarrollo conjunto y competitividad".

Al respecto, ha explicado que es un acuerdo que se firmó con el consejero de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, en la que se incluyó además a Inerco. Al respecto, ha explicado que se mantendrán una serie de reuniones al año en Sevilla, de hecho, la primera se ha mantenido con las comisiones de Medio Ambiente de Huelva y del Campo de Gibraltar y la junta directiva.

Asimismo, ha destacado que ya están en marchas "grandes proyectos como la planta de biocombustibles de segunda generación de Moeve y Bio Oils; el proyecto CirCular de Atlantic Copper; la ampliación de la planta de Air-Liquid; la creación de una nueva planta de Fertinagro-Biotech; o la planta de alcohol isopropílico de Moeve.

"En conjunto, estos avances y proyectos confirman que 2025 ha sido un año de extraordinario impulso para la industria y la asociación, sentando las bases para un futuro de crecimiento sostenible y colaborativo", ha señalado Del Olmo.

INFLACIÓN Y 'GUERRA ARANCELARIA'

Por otro lado preguntado por la influencia en la industria onubense de la inflación, el president ha indicado que la subida del precio de las materias primas y suministros "ha aumentado los costes de mantenimiento y producción en las plantas onubenses".

No obstante, ha señalado que es una situación que "se venía arrastrando desde la pandemia, por una falta de materiales, pues se han aprovechado los suministradores y ha ido subiendo".

Por otra parte, la 'guerra arancelaria' y el dumping --práctica comercial donde una empresa exporta productos a un país a un precio inferior a su valor normal-- "también ha afectado negativamente la competitividad de la industria onubense, poniendo en riesgo la venta de productos químicos básicos no solamente en España", ya que esta circunstancia es "también un problema de la industria química en Europa".

"La industria química en general europea ha subido tirada por la industria farmacéutica, pero en cambio, la industria básica ha bajado, debido a la introducción de productos chinos, pero las condiciones de trabajo, el precio de la electricidad y todo eso no se corresponde con lo que tenemos aquí, con la sociedad del bienestar", ha comentado.

Además, Del Olmo también ha apuntado que el "alto precio" de la electricidad "encarece especialmente la producción en empresas electro-intensivas, que enfrentan tarifas muchos más altas que en Francia o Alemania".

"Todo ello unido a que los precios de la electricidad y gas en EE.UU. son significativamente más bajos que en la UE con lo cual se pierde mucha competitividad en la venta de productos", ha indicado.

"Por lo cual, competir con países como EEUU o China por un lado, que tiene también más barato el gas y la electricidad, pero además las condiciones de trabajo, de seguridad, de bienestar de los trabajadores no son las mismas que las nuestras. Europa se ha dado cuenta de eso y entonces está tomando medidas para evitar la entrada de productos que no vengan con una garantía de que han sido producidos en condiciones de bienestar para las personas respetando el medio ambiente respetando las condiciones laborales sin explotación", ha finalizado.