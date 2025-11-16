Alauda Ruiz de Azúa presenta ‘Los domingos’ en el Festival de Huelva, un filme sobre creencias y familia

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La cineasta Alauda Ruiz de Azúa lleva a la Sección Acento de la 51 edición del Festival de Cine de Huelva su película Los domingos, que ha sido la gran triunfadora del Festival de San Sebastián con cinco galardones, incluida la Concha de Oro a la Mejor Película.

Según ha informado el Festival en una nota, la trama se centra en una adolescente de 17 años que se debate entre elegir su carrera universitaria o tomar los hábitos y abrazar la vida de monja de clausura, generando un conflicto que afecta a toda su familia. Según el actor Miguel Garcés, la película destaca por el "debate sosegado y tranquilo que genera entre personas de diversa procedencia ideológica, ofreciendo una mirada limpia hacia el otro".

Garcés ha subrayado que Los domingos permite que los personajes comprendan a quienes piensan distinto, convirtiendo la película en una experiencia enriquecedora y llena de matices. Asimismo, ha destacado el trabajo de Ruiz de Azúa con los actores antes del rodaje, que aporta solidez a la construcción de los personajes y de la familia central del filme.

El actor ha explicado que su personaje, Iñaki, representa "un padre posible, que puede existir aunque no cumpla a la perfección con lo esperado de un padre", y ha afirmado que interpretarlo ha supuesto un aprendizaje personal y profesional.