Albert Rivera avisa de que "con la estelada no se come" y llama a trabajar para tener "una economía fuerte" en Cataluña

Actualizado 30/11/2018 19:49:54 CET

ISLA CRISTINA (HUELVA), 30 Nov. (De la enviada especial de EUROPA PRESS, Ana Marchal) -

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llamado la atención este viernes sobre la situación de protestas que vive Cataluña y ha avisado de que "con la estelada no se come, con la bandera separatista no se come".

Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, tras mantener una reunión con las Cofradías onubenses de pescadores de Isla Cristina, Punta Umbría y Punta del Moral, en la lonja de Isla Cristina.

Frente a esto, Rivera ha destacado que "hay que trabajar, hacer esfuerzos y tener una economía fuerte" y se ha mostrado "cansado como muchos catalanes y españoles" de tener "a unos señores cada día dando la matraca para romper España y que, en contra, sean incapaces de atender la sanidad, la educación, la ley de dependencia o los servicios públicos".

Preguntado sobre si esta situación guarda relación con la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE), el líder de la formación naranja ha señalado que "lo que está pasando en Cataluña tiene más que ver con Cataluña, sus presupuestos y la mala gestión que con los PGE".

"Hablamos de protesta porque en Cataluña se han hecho las cosas mal. Que los servidores públicos y los ciudadanos protesten y salgan a la calle para pedir mejores servicios es la demostración de la diferencia entre la Cataluña real y la Cataluña ficticia", ha advertido.

En este sentido, ha explicado que la Cataluña real es la de aquellos que están "en la lista de espera de la sanidad, son los funcionarios que tienen problemas para cobrar o los bomberos que tienen dificultades para hacer su labor".

Así, también ha criticado que el presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, haya anunciado "una nueva oleada de apertura de

embajadas por el mundo para defender el independentismo de Cataluña, y a la vez tiene la protesta de sanitarios, médicos y ciudadanos".