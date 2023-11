Alcalde de Almonte (Huelva) dice que "lo importante es aplicar el discurso" sobre Doñana y pide "protagonismo local"

ALMONTE (HUELVA), 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almonte (Huelva), Francisco Bella, ha señalado que el discurso escuchado este lunes por parte del Estado y de la Junta de Andalucía sobre Doñana "ya se conoce" porque "desde el año 1992 el dictamen de los expertos de Doñana decían lo mismo", pero que "lo importante es la aplicación práctica de lo que se ha dicho", toda vez que ha reclamado "protagonismo de las comunidades locales" para "un desarrollo sostenible de verdad".

Así lo ha manifestado el alcalde de Almonte en declaraciones a los medios tras conocer el 'Acuerdo por Doñana' que este lunes han firmado en Almonte el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera.

Al respecto, Bella ha subrayado que espera que "esa letra menuda, que ahora queda que releer" con el análisis que se hagan de ese documento firmado "traiga realmente esperanza y posibilidad para que Doñana encuentre un desarrollo sostenible de verdad", destacando que "hay un ecosistema en Doñana que es básico y fundamental", que es "el social", de forma que "cuando hay acuerdo entre la gente, ese ecosistema hace que realmente el resto de ecosistemas puedan vivir mejor", ha afirmado.

"A lo largo de este lunes he escuchado palabras muy gruesas sobre lo que es la cultura y los valores de Doñana y quiero aprovechar este momento para lamentar que hay muchísimas partes de esa cultura, muchas partes de esos acuerdos intrínsecos de la gente que están desapareciendo. A mí se me ponen los pelos de gallina cuando oigo que ya los piñeros no tienen sitio, que los carboneros no tienen sitio, que los mariscadores no tienen sitio y yo espero que este pacto sirva para realmente poner en valor el alma de Doñana y la cultura de Doñana", ha enfatizado.

A este respecto, el primer edil almonteño ha afirmado que "no cabe una Doñana en la que se eche fuera todo ese tipo de usos tradicionales que son los que han permitido que el hombre y Doñana formen parte de una simbiosis casi perfecta", así como que "si hay alguna reserva de la biosfera donde realmente se puedan poner de valor el acuerdo existente de siempre entre el hombre y la naturaleza es precisamente Doñana".

"Y eso quiero reclamar desde aquí que está en entredicho y que tendrá que hacerse desde luego con el protagonismo de las comunidades locales todo lo posible para que realmente eso tenga su verdadero valor y su sitio. Mirar Doñana desde un foco lejano no es lo mismo que mirarlo desde un foco cercano. El foco cercano son las comunidades y la gente que vivimos aquí y por lo tanto tendremos que ser partícipes y protagonistas de ese futuro que todos queremos ganar para Doñana", ha destacado Bella.

En este punto, ha espetado que "es muy curioso" que "cuando hay discordia entre administraciones, cuando hay discordia científica incluso, al final siempre la razón la tenemos que buscar en el que hacer que han hecho siempre la gente que han habitado Doñana durante toda la vida".

"Espero que esto sea así, que este pacto de Almonte sirva para iniciar una nueva ruta, un nuevo trabajo y que verdaderamente dentro de unos años podamos decir que el hombre y la mujer de Doñana se han incorporado a ese protagonismo tan necesario para hacer posible ese desarrollo sostenible", ha concluido.

Este acuerdo ha sido el fruto de la negociación que arrancó entre ambas administraciones tras la reunión que mantuvieron Moreno y Ribera el 3 de octubre en el Palacio de San Telmo de Sevilla, y que perseguía poner fin al enfrentamiento abierto entre Gobierno y Junta al hilo de la presentación de una proposición de ley firmada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz sobre regularización de regula las zonas de regadíos de cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, integrantes del denominado Condado de Huelva.

En cuanto al contenido del acuerdo, cabe destacar la ayuda temporal, de cinco a diez años de duración, a titulares de explotaciones agrícolas en los 14 municipios del área de influencia que opten por dejar esos cultivos y apuesten por la renaturalización; nuevas superficies de cultivos de secano, y la reconversión hacia producción ecológica.

Ribera y Moreno han mostrado su satisfacción por este "gran acuerdo" y por la capacidad de ambas administraciones de dialogar y negociar para buscar una solución a esta importante zona y sus vecinos, por encima del "ruido" o la "conflictividad". Ribera ha querido dejar claro que hay una "amnistía con Doñana, no con el regadío ilegal".