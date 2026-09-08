El alcalde de Isla Cristina (Huelva) valora como "grata noticia" la detención de los presuntos implicados en el tiroteo

Archivo - El alcalde de Isla Cristina, Jenaro Orta atiende a los medios de comunicación. - Francisco J. Olmo - Europa Press

ISLA CRISTINA (HUELVA), 8 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Isla Cristina (Huelva), Jenaro Orta, se ha mostrado satisfecho ante la "grata noticia" de las detenciones de tres hombres presuntamente implicados en el tiroteo producido el pasado domingo, 16 de agosto, en el municipio onubense, que cobró la vida de una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra mujer de 62 años y un menor de 16 ajeno a los enfrentamientos entre clanes.

En declaraciones a Europa Press, el primer edil ha señalado que en la localidad están "deseando que todo finalice y que se esclarezca cuanto antes", al tiempo de valorar que Isla Cristina es "claramente la más perjudicada con el fallecimiento de estas personas". En esta línea, el regidor ha pedido que "todos los implicados" en este "lamentable suceso lo paguen y estén donde tienen que estar, que es en prisión".

Por otro lado, Orta ha asegurado que desde el Consistorio han apoyado a la familia de la víctima de 16 años ajena al suceso, "intentando apoyarlos en todo lo posible desde el punto de vista municipal" y en cuestiones "que ahora mismo necesitan", sobre todo "intentando transmitirles cercanía y apoyo".

En concreto, las investigaciones realizadas durante este tiempo, además de las inspecciones oculares en el lugar de los hechos y los análisis de las pruebas recogidas, han permitido identificar a una parte de los autores relacionados con los hechos, cuyas diligencias continúan aún bajo secreto de sumario.

Al respecto, Orta ha concretado que al ser una investigación que está bajo sumario "no nos hacen partícipe de nada más que la información que llega". "Habitualmente, cuando pasan unos días y está todo más tranquilo, podemos conocer algo más, pero en estos momentos, no", ha agregado.

"Nosotros desde el principio, desde el primer momento que ocurre todo, nos piden mucha prudencia, sobre todo porque hay una investigación abierta y con varias líneas de investigación y que parecía que iban a dar sus frutos bajo", ha finalizado.

En contexto, con la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil ha desplegado en la mañana de este martes, 8 de septiembre, un amplio dispositivo con más de 80 agentes para realizar cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital.

En ellos los guardias civiles han localizado e incautado un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que los vincula con los hechos.

A las tres personas detenidas, que se encuentran actualmente en dependencias oficiales de la Guardia Civil, se le imputan cuatro delitos de asesinato --contando como cuarta víctima el bebé en gestación-- y un delito de pertenencia a organización criminal.

En los próximos días, las tres personas detenidas, hombres de entre 24 y 36 años, y los efectos intervenidos pasarán a disposición del Tribunal de Instancia plaza 3 de Ayamonte que investiga la causa. La operación continúa abierta, por lo que el Cuerpo no descarta nuevas detenciones.

En contexto, la investigación ha sido coordinada por Policía Judicial de la Comandancia de Huelva con el apoyo del Equipo de Ayamonte. Debido a la complejidad del dispositivo y la peligrosidad de los individuos, la operación ha requerido la participación de la Unidad de Especial Intervención (UEI), el Grupo de Acción Rápida (GAR), un helicóptero, guías caninos y perros especializados.

Durante esa misma jornada, los hermanos del menor de 16 años fallecido rogaron que se detenga "cuanto antes" a los autores del crimen para que "paguen por lo que han hecho" y "se pudran en la cárcel" en una entrevista concedida al programa Mañaneros 360 de Televisión Española (TVE).

HECHOS VINCULADOS A OTRO TIROTEO EN 2024

Este suceso está relacionado con otro tiroteo producido en el barrio onubense de El Torrejón producido el 10 de septiembre de 2024, cuando una persona falleció y otras dos resultaron heridas de diferente consideración durante un tiroteo en la citada barriada de Huelva capital. Por entonces, los agentes informan de que se trata de un "ajuste de cuentas" que está relacionado con los últimos tiroteos registrados en la zona.

El presunto autor de los hechos, conocido como 'El Baba' fue detenido días después en Gijón, donde el Juzgado número 3 del municipio asturiano decretó la prisión provisional, comunicada y sin fianza como presunto autor de un delito de asesinato y otro de tentativa de asesinato.

La detención se produjo, según indicó el Instituto Armado, por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios". Asimismo, este juzgado asturiano se ha inhibido en favor del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, que es el que ha llevado la investigación de los hechos, y el que continuará con la causa.

Al hombre se le buscaba por los disparos que terminaron con la vida de un hombre y con dos heridos que tuvieron que ser trasladado al hospital. En concreto, 112 recibió sobre las 14,10 del 10 de septiembre de 2024 horas una docena de llamadas de vecinos del barrio alertando de lo que parecía ser un tiroteo en la plaza Violeta de El Torrejón.

Por ello, hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local de Huelva, la Policía Nacional, así como los servicios sanitarios. De este modo, la Policía Nacional informó de la muerte de una persona y confirmó posteriormente que otras dos habían resultado heridas.

Los vecinos de la barriada de El Torrejón alertaron también en la madrugada del 15 de septiembre que habían escuchado un nuevo "tiroteo", después de la reyerta. El teléfono del 112 recibió varias llamadas de vecinos que aseguraban "haber escuchado un ruido que parecían disparos que provenía de la calle Gladiolo".

MÁS SUCESOS EN ISLA TRAS LOS HECHOS DE 2024

Tras esto, se han producido otros tiroteos en Isla Cristina relacionados con estos hechos de 2024. En concreto, en mayo de 2025 la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado por la muerte de un hombre en barrio de El Torrejón, en la capital en septiembre de 2024.

Así las cosas, la Guardia Civil llevó a cabo en Isla Cristina una operación en la que fueron detenidas tres personas, entre ellos un menor de edad, familiares del acusado por la muerte en El Torrejón, en la capital en septiembre de 2024. La detención produjo, según indicó el Instituto Armado, por poner "en grave riesgo a la población" y "amenazar" a los vecinos desde una azotea durante la noche, llegando a realizar "disparos intimidatorios".

Por ello, fueron detenidos por un presunto delito de tenencia ilícita de armas y otro delito contra la seguridad colectiva y en la operación se intervinieron dos escopetas y una pistola, munición de diverso calibre y más de 58.000 euros en efectivo. A pesar de ello, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte (Huelva), en funciones de guardia, acordó la puesta en libertad provisional de los dos adultos detenidos.

La Guardia Civil explicó que esto tendría relación con lo ocurrido en septiembre de 2024 en la barriada de El Torrejón, cuando a causa de una discusión "por rencillas familiares" un hombre murió y otro resultó herido con arma de fuego, lo que desencadenó "un conflicto abierto entre los dos clanes, llegando incluso la familia del fallecido a ofrecer una recompensa de 50.000 euros por información válida que pudieran facilitar la localización la persona fugada".