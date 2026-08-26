Alcalde de Punta (Huelva) pide la vuelta de OCON-Sur y lamenta el "abandono" de municipios turísticos frente al narco

Imagen de archivo de la intervención de más de 800 kilos de cocaína en Punta Umbría (Huelva) - GUARDIA CIVIL

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha subrayado este miércoles que se suma a la petición de la Junta de Andalucía sobre la restitución del grupo especializado OCON-Sur de la Guardia Civil para luchar contra el narcotráfico, al tiempo que ha criticado que el Gobierno de España deja a los municipios turísticos "que salven los muebles como puedan" ante el aumento exponencial de población durante el verano.

Así lo ha indicado Hernández Cansino en declaraciones a Europa Press, en las que ha manifestado que es "más que necesario" aumentar los recursos y contar con unidades especializadas en la persecución de estas mafias y ha destacado la "gran labor" desempeñada en su momento por la unidad de la Guardia Civil OCON-Sur.

Según ha trasladado, tras consultar con diversos agentes del ámbito de la seguridad y, en concreto, con los guardias civiles del municipio, considera "más que necesaria" la vuelta de este despliegue especializado para perseguir con eficacia los delitos vinculados al tráfico de drogas.

En este sentido, el regidor ha respaldado las peticiones de la Junta de Andalucía al advertir de que el narcotráfico "pudre a una sociedad completa" al incidir negativamente en la formación de los jóvenes, el empleo y los liderazgos sociales, trascendiendo el ámbito de la salud pública para convertirse en un "grave problema estructural".

Asimismo, el primer edil ha criticado que el Ejecutivo central obligue a las administraciones locales a "salvar los muebles como pueden" apoyándose únicamente en sus medios municipales y en la Policía Local, los cuales resultan "muy limitados" para absorber la demanda estival. Por ello, ha exigido de nuevo una mayor presencia y dotación de personal de la Guardia Civil para garantizar la seguridad ciudadana en la localidad.