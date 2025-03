El alcalde de Punta Umbría (Huelva) dimite como consejero de Giahsa y plantea "estudiar alternativas de gestión"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 20 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Punta Umbría (Huelva), José Carlos Hernández Cansino, ha presentado este miércoles su dimisión como consejero de Giahsa aduciendo que no puede seguir perteneciendo al Consejo de Administración tres votar en contra de "la subida de las tarifas del agua y basura", toda vez que plantea "estudiar alternativas de gestión del servicio"

Así lo ha anunciado el propio alcalde en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, donde ha explicado que no puede seguir perteneciendo al Consejo de Administración de esta empresa pública cuando ha votado en contra de "la subida del recibo de agua y basura que ya es demasiado alto".

"No discuto que esta medida se toma por decisiones del pasado de anteriores gestores que hipotecaron la empresa y a las que me opuse enérgicamente e incluso llevé a los tribunales por su injusticia. Tampoco dudo de la buena fe de los actuales gestores de Giahsa", ha subrayado.

No obstante, ha remarcado que su compromiso con Punta Umbría es, "no solamente no aceptar más subidas del recibo del agua, sino tomar las decisiones necesarias para su bajada". "Y visto el derrotero de subidas de tarifas que empieza este año, pero que prevé más en el futuro próximo, comenzamos a estudiar alternativas de gestión del servicio de agua y basura que garanticen esos servicios a un coste inferior para los ciudadanos".

Una decisión que llega después de que este miércoles la empresa pública Giahsa celebrara este miércoles una sesión ordinaria del Consejo de Administración, en la que "los consejeros han aprobado el presupuesto de la empresa para 2025", tal y como ha informado la propia empresa en sus redes sociales.

"Se trata del paso legal previo al de su próxima presentación en el Pleno de la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS)", ha explicado.