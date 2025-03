Alcaldes del PSOE critican el "tarifazo" aprobado en Giahsa (Huelva) "con votos irregulares" de "tres ayuntamientos"

ALJARAQUE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Bonares y portavoz de los ayuntamientos socialistas en la MAS-Giahsa, Juan Antonio García, ha criticado que la Mancomunidad de Servicios de la Provincia de Huelva (MAS) haya aprobado en la sesión extraordinaria del Pleno celebrado este jueves un "incremento de las tarifas" de Giahsa, que califica de 'tarifazo', y que "se ha aprobado con votos totalmente irregulares" de ayuntamientos de "reciente incorporación como son Cartaya, Palos de la Frontera y La Palma del Condado", con los que "se incumplen" los estatutos de la mancomunidad.

Así lo ha manifestado García en declaraciones a los medios tras la celebración del pleno, donde ha señalado que esta inclusión está denunciada ante los tribunales "porque creemos que lo que se ha hecho es totalmente irregular" y que si el juez le da la razón en los dos contenciosos administrativos, interpuestos a través del Ayuntamiento de Bonares, los votos que hoy se han producido serían totalmente irregulares y se declararía el acuerdo de plena nulidad con unas consecuencias que serían muy graves para la propia mancomunidad".

El alcalde de Bonares ha lamentado que esta subida de tarifas supone "un atraco al bolsillo de los ciudadanos en toda regla", algo que "ya veníamos anunciando desde hace mucho tiempo". "El PP, con los votos de estos ayuntamientos, que son 51 votos, han sido capaces de sacar el tarifazo que suponen un aumento de un 22%, un 54%, un 86% e incluso un 106% en función del servicio y de los bloques, de si es doméstico, no doméstico, comercial o industrial".

"Algo que creemos que no es necesario porque se podría perfectamente haber aprobado unos presupuestos sencillamente con una contención mucho mejor del gasto, con un equilibrio presupuestario y en todo caso incrementando el IPC, que era lo que veníamos diciendo ya desde las reuniones que tuvimos en la mesa que se creó en el año pasado", ha dicho.

García ha señalado que "el PP, viendo que no tenían el apoyo para seguir hacia adelante con su propuesta, que es injusta y además antisocial, como este presupuesto, ha cambiado de estrategia" que "ya no es buscar el consenso y ver de qué manera podemos ajustar los gastos, sino directamente hacia los ingresos, de la manera más fácil, incrementando las tarifas y contradiciendo sus principios y los eslóganes que decían antes de las elecciones".

En este sentido, ha reprochado al presidente de la MAS, Diego del Todo, que "decía que lo primero que haría sería la bajar las tarifas", pero que "han hecho todo lo contrario", por lo que, a su juicio, "una vez más, el PP demuestra que cuando está en la oposición dice una cosa y cuando está en el gobierno la contraria". "No son serios y es lo que acabamos de ver hoy", ha apuntado.

"No nos vamos a quedar quietos, ante los tribunales ya estamos actuando y también estamos actuando directamente con todos los portavoces, haciendo un llamamiento a toda la ciudadanía, a través de todos los representantes de los distintos ayuntamientos, alcaldes y alcaldesas, para hacer llegar a toda la población que es injusto lo que están queriendo hacer. Se puede tener unos presupuestos que sean estables sin tener que acudir al tarifazo", ha añadido.

De la misma manera, ha criticado que la actual dirección de Giahsa "ha querido crear un estado de alarma para blanquear este tarifazo", pero que el PSOE "pudo demostrar que, con una bajada que hicimos en el año 2019 de un 9% y cinco años consecutivos sin subir las tarifas, se ha mantenido el equilibrio e incluso se han cerrado con beneficio todos los ejercicios y con un saldo en caja que en 2023 estaba en torno a 58 millones de euros".

"Han vendido como que esto estaba en bancarrota, que era un caos. No, esto se ha estado gestionando y no es un caos. El caos existe ahora, porque llevábamos un año sin presupuesto. Las cuentas las veremos el día 31, puesto que han convocado de nuevo el Consejo de Administración, pero según parece ya en 2024 ha habido pérdidas. El caos está ahora un año sin presupuesto, con incrementos de tarifazos y además incumpliendo los estatutos, permitiendo entrar tres pueblos que han tomado la decisión de subir las tarifas de los demás, pero que a ellos no les incumbe", ha lamentado.

Finalmente, ha enfatizado que el PSOE "seguirá luchando para que Giahsa siga siendo una empresa pública que intente que todos los ayuntamientos tengan el servicio de agua y de recogida de residuos sólidos, con la mejor calidad y al precio más justo, pero siempre desde el punto de vista de la solidaridad" y critica que "lo que están haciendo el PP es intentando maquillar la situación para decir que esto no funciona y poderlo poner a la venta y privatizar lo antes posible, que es lo que siempre ha querido". "Nunca ha creído en este proyecto y que ahora que están gobernando lo irán destruyendo poco a poco", ha concluido.