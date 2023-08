La alcaldesa apuesta por lograr "un entorno fiable" para que Huelva sea "un destino preferente para inversores"

HUELVA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado que el Ayuntamiento apuesta por crear "un entorno fiable" para "conseguir" que la capital sea un destino "preferente" para los inversores y para la "puesta en marcha de proyectos generadores de empleo, al igual que se ha conseguido que el Puerto sea el quinto puerto de España".

En una entrevista concedida a Europa Press, Miranda ha subrayado que para conseguir ese objetivo es "fundamental" que los empresarios y emprendedores "sientan que el Ayuntamiento es un aliado que les garantiza la seguridad administrativa necesaria para que los proyectos se desarrollen con éxito".

"Eso se consigue básicamente con eficacia en la gestión. No me cansaré de repetirlo: los inversores tienen que recuperar la confianza en Huelva. Y eso se logra creando un entorno fiable, en el que las licencias no se eternizan porque ser tramitan a través de un registro digital que controla cómo van los trámites en todo momento. Un entorno que premie a los proyectos que creen riqueza y que generen empleo, en el que la presión fiscal sea baja, para que emprender en Huelva sea más fácil que en otras ciudades y por eso nos elijan", ha subrayado.

A este respecto, ha apuntado que, "en definitiva, se trata de llevar a cabo una simplificación administrativa, una bajada de impuestos, así como conseguir la plena digitalización del Ayuntamiento para que, a la hora de invertir, Huelva esté entre las primeras opciones".

"Trabajamos intensamente para conseguirlo desde el primer día y estoy convencida de que más pronto que tarde podremos anunciar novedades en este sentido. De hecho, ya estamos trabajando para poner en marcha la oficina de captación de inversores que sirva como escaparate para que Huelva empiece a ser vista en el mundo como un buen lugar para invertir, una ciudad que cuenta con mucho potencial", ha manifestado la alcaldesa.

Además, Miranda ha explicado que, a través de esta oficina, se pondrá a disposición de los futuros inversores el plan de asistencia al inversor, un documento que está "desarrollando" y en el que se recogerán "todas las bondades" con las que cuenta Huelva como destino de negocio.

Con respecto a la promesa electoral de bajada de impuestos, la alcaldesa ha apuntado que eso es "algo que hay que poner en marcha de forma progresiva, igual que se ha hecho en Andalucía" y que éste "es el ejemplo que tiene que seguir Huelva".

"La Junta de Andalucía ha llevado a cabo la mayor bajada de impuestos de la historia en nuestra tierra y, sin embargo, los ingresos han subido porque los inversores han visto que Andalucía es un buen sitio para invertir, y eso es lo que Huelva necesita para convertirse en destino preferente de negocio", ha enfatizado.

Por ello, Miranda ha afirmado que ésta es otra de las "prioridades" de su equipo de Gobierno, que "está trabajando para conseguir llevar a cabo la exención o reducción de impuestos, tasas y licencias en proyectos generadores de empleo, así como la implantación de un modelo fiscal de bajada progresiva de impuestos municipales, para reducir la presión fiscal de las familias y del tejido productivo de la ciudad, muy especialmente de los trabajadores autónomos".

"Un Ayuntamiento que no sea eficaz en la gestión difícilmente va a poder sacar adelante proyectos para la ciudad, y por eso es una de mis prioridades. Para conseguirlo es importantísimo tener a profesionales que conozcan sus áreas de trabajo, que tengan experiencia en la materia que tienen entre manos, y esa ha sido la máxima que ha primado a la hora de elegir a mi equipo: contar con los mejores", ha indicado.

Al respecto, la alcaldesa ha subrayado que "de esta forma garantizamos que ponemos al servicio de todos los onubenses el trabajo y los conocimientos necesarios para poner a Huelva en el sitio que se merece" para hacer del Ayuntamiento "una administración ágil, que ponga facilidades a los ciudadanos y a todo aquel que quiera invertir en Huelva", defendiendo que "eso se consigue, además de teniendo a profesionales con talento al frente, con simplificación administrativa y con un Ayuntamiento digitalizado". "Esos son nuestros grandes retos", ha concluido.