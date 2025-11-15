La alcaldesa de Huelva afirma que han estado supervisando un dispositivo especial en respuesta a la borrasca 'Claudia'

Archivo - Imagen de archivo de la alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA - Archivo

HUELVA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha declarado en la noche del sábado que han estado supervisando un dispositivo especial de respuesta ante las lluvias registradas en la provincia onubense durante esta jornada a causa de la borrasca 'Claudia'.

En un audio remitido a los medios, la primer edil ha reconocido que las lluvias han sido "muy abundantes, mucho más de lo previsto", y las ha cifrado de "más de 90 litros por metro cuadrado", lo que ha causado "muchas incidencias".

En este sentido, Miranda ha afirmado que dotaciones de la Policía, Bomberos y Protección civil "han estado en la calle", así como personal los servicios de limpieza y Aguas de Huelva, con el fin de resolver "todas las situaciones anómalas".

Por ello, la alcaldesa ha querido agradecer el esfuerzo que han hecho todo "para conseguir que las incidencias que han surgido a lo largo de la tarde se hayan ido resolviendo".