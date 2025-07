La alcaldesa de Huelva considera una "vergüenza" que la provincia "siga teniendo trenes tercemundistas"

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda, ha señalado este lunes que es "una vergüenza" que la provincia "siga teniendo trenes tercermundistas" después de que este domingo se registrara una incidencia en el Intercity Huelva-Madrid afectando a dos trenes. Por ello, ha asegurado que seguirá insistiendo para que la provincia "tenga las comunicaciones que se merece".

A preguntas de los periodistas en una atención a medios antes de la entrega Premio Pyme del Año 2025, Miranda ha enfatizado que es una "vergüenza" que Huelva "tenga trenes tercermundistas" y "no puede ser 42 meses para un proyecto de AVE".

"Nos están tomando el pelo y esto no se va a quedar así, vamos a seguir insistiendo porque, además, estamos unidas todas las administraciones pidiendo lo que Huelva se merece. Y lo que se merece Huelva es trabajo serio y eficaz y no podemos tener los trenes que tenemos, tenemos una ciudad y una provincia maravillosa con un clima estupendo, con unas playas espectaculares, con gastronomía, la ciudad más antigua de occidente y que fallen las infraestructuras no hay derecho".

Por ello, ha insistido en que van a seguir pidiendo "infraestructuras hidráulicas, eléctricas y por supuesto ferrocarril y carretera", por ello, ha insistido en que "no podemos perder más tiempo".

"El Gobierno nos tiene que echar cuenta y seguiremos pidiendo al ministro Óscar Puente que venga a dar explicaciones, seguiremos pidiendo que nos reciban en Madrid e iremos donde haya que ir para exigir mejores infraestructuras y que el AVE de una vez por todas sea una realidad, igual que el aeropuerto y otras muchas infraestructuras".

INCIDENCIA

El Intercity Madrid-Huelva de las 9,39 horas de este domingo, se detuvo en Córdoba a las 11,35 horas, por una incidencia médica sobrevenida del maquinista, según ha indicado Renfe a Europa Press.

Por ello, Renfe dispuso un servicio alternativo de transporte para garantizar el viaje a destino a través de otros trenes. De este modo, los viajeros se encaminaron en otro tren AVE a Sevilla y en Media Distancia para realizar el trayecto Sevilla-Huelva.

Como consecuencia de esta incidencia, resultó también afectado el Intercity Huelva-Madrid de las 17,50 horas, cuyos viajeros con origen Huelva, La Palma del Condado y Sevilla Santa Justa realizaron el trayecto hasta Córdoba en autobús, desde donde continuaron en tren hasta destino.

Renfe ha lamentado las molestias causadas a los viajeros por esta incidencia y ha recordado que pueden solicitar indemnización correspondiente en taquillas o la web de Renfe, una vez transcurridas 24 horas de la llegada a destino.