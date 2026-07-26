La alcaldesa de Huelva visita obras de plaza Padre Genaro, que avanzan para "adaptarla a las necesidades de los vecinos"

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; junto con el teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; y la concejala de Infraestructura y Servicios Públicos, Mariló Ponce; en su visita a las obras de la plaza Padre Genaro. - HUELVA

HUELVA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Huelva, Pilar Miranda; junto con el teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente, Felipe Arias; y la concejala de Infraestructura y Servicios Públicos, Mariló Ponce; han visitado las obras que se están realizando en la plaza Padre Genaro, en Isla Chica, una actuación que permitirá "transformar por completo este espacio público y adaptarlo a las necesidades de los vecinos".

"Hoy estamos viendo cómo avanza la reforma de la Plaza Padre Genaro hacia un lugar más accesible y seguro", ha señalado la alcaldesa, destacando que se trata de una actuación que "se ha hecho, una vez más, escuchando a los vecinos y teniendo en cuenta sus necesidades y aspiraciones", según ha señalado el Consistorio onubense en una nota.

Asimismo, la regidora ha afirmado que el objetivo de este proyecto es que la Plaza Padre Genaro se convierta en "un espacio más cómodo, accesible y seguro para todos, con especial atención a las familias y a los más pequeños".

Asimismo, durante la visita, la alcaldesa ha añadido que toda obra "lleva aparejada inevitablemente alguna molestia" y ha explicado que el tramo comprendido entre la calle Beas y la avenida Alcalde Federico Molina permanecerá cerrado al tráfico durante la ejecución de los trabajos. En este sentido, ha pedido disculpas a los vecinos por las molestias ocasionadas y ha asegurado que "estos inconvenientes merecerán la pena por el resultado que vamos a conseguir".

Igualmente, la primera edil ha subrayado que esta propuesta forma parte del plan municipal de inversiones que el Ayuntamiento está desarrollando en distintos barrios de la capital, "porque este equipo de Gobierno sabe que el futuro de esta ciudad está en sus barrios, y lo estamos demostrando con el compromiso del Ayuntamiento de Huelva de seguir trabajando para modernizar y mejorar todas y cada una de las barriadas de la ciudad". Como alcaldesa, ha concluido, "siempre apostaré por un modelo de ciudad adaptado a todos sus ciudadanos, donde prime la accesibilidad, la seguridad y la calidad de vida de nuestros vecinos".

La intervención, adjudicada por un importe de 806.839,13 euros, contempla la renovación integral de este espacio público, "uno de los enclaves más transitados de Isla Chica". La actuación incluye la renovación completa del acerado y del pavimento, la eliminación de barreras arquitectónicas, la instalación de nuevos juegos infantiles y la colocación de nuevo mobiliario urbano.

Asimismo, se llevarán a cabo trabajos de jardinería para mejorar las zonas verdes y se ampliará la superficie peatonal, "reforzando además las conexiones con la avenida Alcalde Federico Molina y la calle Beas para hacer de este entorno un espacio más transitable y adaptado a las necesidades de los vecinos".

En suma, esta obra se enmarca en el Plan EDIL y está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), dentro del Programa Operativo Plurirregional Feder, con el objetivo de "fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de la ciudad de Huelva".