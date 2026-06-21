La alianza UHU-Ariema erige a Huelva como fábrica de electrolizadores para el Valle Andaluz del Hidrógeno Verde - UNIVERSIDAD DE HUELVA

HUELVA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Huelva, a través del Centro de Investigación en Tecnología, Energía y Sostenibilidad (Cites) y la alianza estratégica que mantiene con la empresa Ariema, se erige como una pieza clave para impulsar la fabricación de electrolizadores y el desarrollo del hidrógeno verde en Huelva. La colaboración entre la UHU y esta empresa pionera y referente en hidrógeno verde suma más de 15 años de investigación, transferencia tecnológica y generación de empleo cualificado, y sitúa a Huelva como uno de los principales nodos de desarrollo industrial en España y Europa vinculado al futuro Valle Andaluz del Hidrógeno Verde.

La colaboración entre ambas entidades se articula a través del Cites de la Universidad de Huelva, dirigido por José Manuel Andújar, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática de la Onubense, y se ha convertido en un ejemplo de transferencia real de conocimiento desde la universidad hacia el tejido productivo, según una nota de la universidad.

Según ha explicado Andújar, la relación entre la Universidad de Huelva y Ariema se remonta a hace aproximadamente tres lustros. Durante este tiempo, ambas instituciones han desarrollado proyectos conjuntos de investigación, contratos de transferencia tecnológica y soluciones aplicadas que han permitido a la empresa llevar al mercado desarrollos tecnológicos nacidos en el entorno universitario.

"Muchos de los desarrollos que ha ido haciendo la empresa para llevarlos al mercado se han realizado de la mano de la Universidad de Huelva, a través de contratos de investigación y transferencia", ha destacado el director del Cites. Esta colaboración ha alcanzado ahora una nueva dimensión con la fabricación de electrolizadores, una tecnología clave para la producción de hidrógeno verde. Los electrolizadores son dispositivos industriales que, mediante el uso de agua y energía procedente de fuentes renovables, permiten producir hidrógeno sin generar emisiones de dióxido de carbono (CO2), "de ahí su denominación como hidrógeno verde".

Actualmente, ese desarrollo previo a la futura gran planta industrial de Ariema en Huelva se está llevando a cabo en el Centro de Investigación y Desarrollo de Recursos y Tecnologías Agroalimentarias (Ciderta), en el Parque Huelva Empresarial, en una nave cedida por la Universidad de Huelva que ha sido transformada en un espacio de prefabricación de electrolizadores. Allí se fabrican "equipos bajo pedido como paso previo a la producción industrial en serie que se realizará en la futura planta, y ahora mismo estamos fabricando electrolizadores por encargo. La futura fábrica permitirá producirlos en serie", según ha explicado Andújar.

Uno de los aspectos más relevantes de esta alianza es su impacto directo en el empleo y la retención de talento, pues gran parte del personal que actualmente trabaja en estos desarrollos procede de la propia Universidad de Huelva, especialmente de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI). Actualmente, cerca de 30 personas trabajan en estas 'prefábricas', y la previsión es que, cuando la futura fábrica alcance pleno rendimiento, se generen alrededor de 300 empleos directos altamente cualificados.

Además, la colaboración tiene un importante retorno económico para la institución académica. A través de contratos de investigación, proyectos conjuntos y royalties derivados de la transferencia tecnológica, la Universidad de Huelva ha generado ya varios millones de euros vinculados a esta relación con la empresa. "Hemos conseguido que esa empresa se forme con nuestros alumnos y alumnas, con una presencia muy equilibrada de hombres y mujeres, y además genera importantes ingresos para la universidad", ha subrayado Andújar.

Ariema, fundada en 2002, es la empresa más longeva de España especializada en hidrógeno verde y la primera compañía española en fabricar electrolizadores con tecnología propia. Actualmente es la única empresa de capital íntegramente español con tecnología propia de electrólisis alcalina, lo que la convierte en un actor estratégico dentro del proceso de descarbonización industrial.

La implantación de esta tecnología en Huelva tiene una conexión directa con el desarrollo del futuro Valle Andaluz del Hidrógeno Verde, una de las grandes apuestas industriales en la comunidad autónoma. Todas las inversiones previstas en este ecosistema energético necesitarán electrolizadores para producir hidrógeno, y el objetivo de la alianza entre la UHU y Ariema es que esos equipos no se importen desde el extranjero (China, Noruega, Estados Unidos, Corea del Sur, etc.), "sino que se diseñen y fabriquen en Huelva", según ha subrayado José Manuel Andújar.

"Queremos que los electrolizadores se fabriquen aquí y se compren aquí. No solo venderemos hidrógeno, sino también las máquinas necesarias para producirlo, generando así mucho más valor añadido para el territorio", ha señalado el investigador.

Según la universidad, esta ambiciosa iniciativa clave para la transición energética y la descarbonización también es fruto de la apuesta investigadora de la Universidad de Huelva en el ámbito del hidrógeno renovable, donde sobresale el proyecto europeo Hy2Green (Remote Laboratory of Hydrogen Technologies as an E-learning Tool), liderado por la propia UHU a través del Cites, y donde ha participado la propia Ariema, con vistas al desarrollo de herramientas de formación avanzada y laboratorios remotos al objeto de capacitar a estudiantes y futuros profesionales en tecnologías de hidrógeno renovable, reforzando el posicionamiento de la universidad como referente europeo en este ámbito.