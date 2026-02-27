Aljaraque (Huelva) abordará en pleno conceder una calle a Adamuz (Códoba) por "volcarse" con las víctimas

Archivo - Amigos de la familia fallecida en el accidente de Adamuz soltaron globos blancos tras la misa funeral celebrada en su memoria, en la capilla ardiente instalada en el Pabellón de Deportes de Aljaraque (Huelva), el 22 de enero. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

ALJARAQUE (HUELVA), 27 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Aljaraque (Huelva), Adrián Cano, ha anunciado este viernes que el Ayuntamiento abordará en el pleno en el que se tratarán las Medallas de la Villa 2026 concederle una calle al pueblo de Adamuz (Córdoba) por su ayuda tras el accidente ferroviario en el que perdieron la vida 46 personas, 28 de ellas de la provincia de Huelva y cuatro concretamente de Aljaraque.

De este modo, el alcalde de Aljaraque ha destacado que, con esta calle, este municipio cordobés "estará ligado a la historia" del municipio onubense, ha indicado el Consistorio en una nota.

De esta manera el primer edil quiere agradecer "en nombre de todos los aljaraqueños" la "labor incansable e incondicional" realizada por los vecinos del pueblo cordobés durante la noche del 18 de enero, así como los días posteriores, "volcándose y paralizando sus vidas para dedicarse a ayudar a las víctimas del accidente ferroviario".

Cabe recordar que cuatro víctima mortales de una misma familia, un matrimonio con uno de sus hijos y un sobrino, eran residentes en el municipio de Aljaraque, con raíces también en Punta Umbría. De los miembros de la familia que viajaban en el Alvia con salida de Madrid y destino Huelva, tan solo sobrevivió la pequeña de las hijas, una menor de seis años.

El anuncio lo ha realizado Adrián Cano durante el acto institucional organizado por el Ayuntamiento de Aljaraque para celebrar el Día de Andalucía en el que, además, se ha interpretado el himno por parte de Noelia Sánchez y de Paco Cruzado y se ha izado bandera blanca y verde. Asimismo, los asistentes han disfrutado de la degustación de un típico desayuno andaluz.