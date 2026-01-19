Aljaraque (Huelva) llora la pérdida en el accidente de tren de la familia de Punta Umbría, residente en su municipio

Fachada del Ayuntamiento de Aljaraque (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE

ALJARAQUE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Aljaraque (Huelva), Adrián Cano, ha trasladado sus condolencias a los allegados de los cuatro miembros de una familia de Punta Umbría que han fallecido como consecuencia del accidente ferroviario de este domingo en Adamuz (Córdoba) y que residían en el municipio aljaraqueño.

Así, según ha indicado el Ayuntamiento en una nota, la familia, "con arraigo y residencia" en Aljaraque, se encuentra entre las víctimas mortales del siniestro ferroviario ocurrido en Adamuz. "Un pueblo roto por el dolor y sin apenas palabras para el consuelo", así ha calificado la situación Adrián Cano, quien ha estado en contacto "permanente" desde la madrugada con los familiares desplazados hasta Córdoba.

Asimismo, el primer edil ha podido hablar este lunes vía telefónica con familiares de otras víctimas que han resultado heridas y que tienen su residencia en Corrales. Desde el consistorio se ha puesto a disposición del entorno familiar un equipo de psicólogos con atención las 24 horas, servicio que también se ofrecerá a los compañeros del equipo de fútbol Aljaraque S.D., donde entrenaba uno de los fallecidos.

El club, dependiente de la Concejalía de Deportes, ha decidido cancelar temporalmente los entrenamientos de todos sus equipos y proceder al cierre del campo de fútbol. Por su parte, el Club de Baloncesto de Aljaraque, donde el mayor de los fallecidos formó parte del equipo hasta hace poco, ha querido igualmente trasladar sus condolencias a la familia.

Las banderas ondean a media asta desde la mañana de este lunes y el Ayuntamiento ha decretado tres días de luto oficial. Desde el Ayuntamiento se señala que hay en total ocho vecinos de Aljaraque afectados por el trágico accidente.