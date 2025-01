Almonaster la Real (Huelva), con 1.800 habitantes, ya vivió desalojos con el gran incendio forestal de 2020

ALMONASTER LA REAL (HUELVA), 23 (EUROPA PRESS)

Almonaster la Real (Huelva), con apenas 1.793 habitantes, ha vivido dos desalojos de aldeas de su término municipal en cinco años. El primero se produjo en 2020 cuando sufrió el gran incendio que se inició el 27 de agosto y que calcinó 15.000 hectáreas, lo que lo supuso el último fuego de gran calibre en la provincia. El último desalojo se ha producido este miércoles, 22 de enero, debido a una grieta en el embalse de Monte Félix-Toril.

De este modo, su pedanía de Cueva de la Mora --una de las 14 con las que cuenta el municipio-- ha vuelto a ser la afectada por estos desalojos y ya en el incendio de 2020 fue la primera en ser evacuada ya que era la 'zona cero' del fuego. A esta pedanía le siguieron las de Mina Concepción y Monteblanco. Poco a poco los servicios de emergencias comenzaron a vaciar de vecinos otras aldeas de municipios cercanos por el incesante y veloz avance del fuego.

Traslasierra en El Campillo, El Villar, El Pozuelo y El Buitrón, en Zalamea la Real, además de La Zarza-Perrunal, los núcleos residencias de Los Pinos, La Florida, Los Campiños y Puerto Blanco en Valverde del Camino y la pedanía de Sotiel Coronada en el municipio de Calañas, tuvieron que ser desaladas entonces. En total, 3.150 personas en este incendio que estuvo activo durante doce días.

Ahora, la historia se repite para los 105 vecinos de Cueva de la Mora, pero generado por otro elemento, el agua. De este modo, el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, elevó a las 13,21 horas de este miércoles el Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía a fase de emergencia, situación operativa 1, ante la incidencia en el embalse y los vecinos tuvieron que abandonar sus casas sin apenas tiempo para recoger cosas necesarias como medicinas e incluso en algunos casos para poder llevarse a sus animales.

Almonaster la Real cuenta con 14 aldeas en su término, Cueva de la Mora; Monteblanco; Acebuche; Aguafría; Calabazares; El Arroyo; El Patrás; Escalada; Estación; Gil Márquez; La Canaleja; Las Veredas; Los Morales y Mina Concepción.

El alcalde, Jacinto Vázquez, ha recordado también con este incidente que estos vecinos tuvieron que ser evacuados en 2020 con el incendio, señalando que están "tensos", porque "en cinco años, por seguridad siempre, se han tenido que salir de sus casas".

"Estamos hablando de que en el incendio hace cinco años también lo tuvimos que sacar y ahora esta situación, y lo comprenden, pero lo que ahora mismo les preocupa más es volver para ver el estado que están en sus casas, porque con la situación que se dio ayer no dio tiempo a nada, y para cuidar a los animales que se dejaron allí, que incluso tuvieron que salir de sus casa sin darles de comer y esta es su mayor preocupación", ha explicado.

Vázquez, que ha especificado que todos están realojados, o bien en viviendas de familiares o segundas viviendas en otros puntos de la provincia, o bien en establecimientos, y ha mostrado su agradecimiento a los establecimientos de Almonaster, "tanto al Hotel Luz como a Las Palmeras y a la Casa del Castaño y a los varios restaurantes, como ha sido el Camino Isabel II y a todos los voluntarios de Almonaster que han llevado comida para que las personas se puedan sentir, entre comillas, como en su casa".

Igualmente, el alcalde ha señalado que la grieta "existía desde hace tiempo" y que había "informes de la Junta que lo reflejaban" pero que "antes no salía tanta agua como se vio ayer", por lo que lo puso "en conocimiento" porque le "preocupaba desde hace mucho tiempo la situación de este pantano y sobre todo de esa grieta".

Finalmente, Vázquez ha destacado la labor de la Junta ayer "porque hizo lo que debía hacer" y fue "una labor encomiable", toda vez que señala que "los técnicos dijeron que nadie garantiza que eso no vaya a ir a más, incluso que una parte del pantano vaya a desbordarse" y "ahora los estudios dirán sobre su situación" porque "una de las preocupaciones de los vecinos es si se va a caer o se va a conseguir arreglar".

PREOCUPACIÓN VECINAL

Por su parte, una de las vecinas desalojadas ha manifestado, en declaraciones a Europa Press, que "comprende" el desalojo porque "en décimas de segundo podría haber pasado algo", al tiempo que ha indicado que "ni hoy ni mañana" podrán volver a sus viviendas" pero que acudirá a su casa para recoger enseres "necesarios" que este miércoles le fue imposible llevarse consigo.

Otra de ellas ha señalado que "espera" volver a lo largo del fin de semana "pero con las previsiones meteorológicas no se sabe", al tiempo que ha lamentado "las condiciones en las que tuvieron que salir de sus casas" por lo que no saben "cómo las vamos a encontrar" y ha lamentado que la actuación "nos ha asustado un poco" con "que viene el agua" en el momento del desalojo y cree que "no debió ser así". "Es verdad que han velado por nuestra seguridad, pero no había que correr tanto" y "ahora lo peor es la incertidumbre sobre el embalse y nuestro regreso", ha agregado.

Asimismo, también ha recordado el desalojo por el incendio de 2020 cuando "salió todo el mundo de forma muy ordenada, pero en esta ocasión ha sido un poco caótico todo".

Otro vecino de una aldea de Monteblanco que tiene a su familia viviendo en Cueva de la Mora ha señalado que salieron de allí "diciéndoles que el pantano iba a reventar" y ha lamentado que "lleva 40 años con los mismos problemas que tiene hoy en día" porque, "no se limpia ni se le ha inyectado hormigón y se pasan la pelota unos a otros" y ha criticado que "los políticos lo único que hacen es cubrirse las espaldas".