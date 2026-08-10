Almonte, Hinojos y Valverde (Huelva) ofrecen instalaciones para acoger animales evacuados por el incendio

Imagen del incendio de Niebla (Huelva). - Clara Carrasco - Europa Press

ALMONTE/VALVEDE DEL CAMINO (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

Los ayuntamientos de Almonte, Hinojos y Valverde del Camino (Huelva) han ofrecido instalaciones de sus municipios para acoger animales que han tenido que ser evacuados por el incendio forestal declarado el pasado jueves en Niebla, que afecta ya a más de 8.000 hectáreas y que continúa activo en situación operativa 2 de emergencia y mantiene desalojadas a más de 500 personas de varios municipios.

De este modo, según han indicado desde el Ayuntamiento de Almonte en sus cuentas de redes sociales, consultadas por Europa Press, ante el incendio "que permanece activo y que avanza hacia Paterna del Campo afectando a zonas ganaderas", pone a disposición de los ganaderos afectados el Recinto Ganadero Huerta de la Cañada para el traslado y resguardo de sus animales.

Por ello, el Consistorio almonteño señala que los ganaderos que necesiten evacuar animales de las zonas afectadas pueden hacer uso de estas instalaciones y contactar al teléfono 639 148 237.

Por su parte, también el Ayuntamiento de Hinojos ha ofrecido el recinto ganadero de la localidad para recoger temporalmente animales de los particulares que tengan caballos, "especialmente", aunque también ovejas, cerdos y vacas, en zonas periféricas al incendio y a las que puedan acceder en estos momentos y señala que la ayuda para los animales que sean trasladados a Hinojos se coordina desde el Colectivo Animalista del Condado.

"Desde el Ayuntamiento de Hinojos queremos trasladar nuestra solidaridad y apoyo a los vecinos y vecinas de Niebla y de todos los municipios afectados por el grave incendio forestal que está afectando a nuestra provincia", han indicado desde el Consistorio hinojero.

Igualmente, desde el Ayuntamiento de Valverde del Camino, a través de Valverde Animal, se ha puesto a disposición de los propietarios de animales el parking de Casa Dirección como punto de encuentro para coordinar su traslado a los distintos espacios habilitados para su acogida mientras el incendio continúa activo.

Señala que, además, voluntarios de Valverde están ofreciendo sus propias instalaciones para acoger borregos y otros animales y apunta que se necesita también la colaboración de más personas voluntarias "que puedan disponer de instalaciones para la recepción y acogida de animales". El teléfono de contacto para y coordinación se encuentra en una publicación de Facebook del Ayuntamiento de Valverde del Camino, que ha mostrado su agradecimiento a todas las personas, entidades y municipios que están colaborando y ofreciendo sus recursos en estos momentos.