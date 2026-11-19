Archivo - Marismas de Doñana. - Joaquín Corchero - Europa Press - Archivo

ALMONTE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha valorado este jueves de forma positiva el anuncio del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de incrementar en un 42 por ciento su dotación presupuestaria en el balance de los tres años del Acuerdo por Doñana --pasando de 706 a mil millones de euros, con 352,55 millones para el ámbito socioeconómico--, aunque ha solicitado aprovechar esta ampliación de fondos para "corregir" el reparto anterior y urge a "desbloquear" la nueva Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) de Matalascañas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota de prensa, esta ampliación de recursos supone una "oportunidad idónea" para reforzar el compromiso con el territorio y rectificar los "desequilibrios" registrados en la primera fase de distribución de ayudas.

En este sentido, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, ha subrayado que el aumento presupuestario "permite corregir" el criterio lineal aplicado en el Real Decreto 842/2024 de ayudas directas a los 14 municipios del área de influencia, mediante el cual se repartieron 70 millones de euros de forma "prácticamente homogénea sin ponderar el peso real de cada localidad en la conservación del espacio natural".

Desde el Ayuntamiento han señalado que, pese a las alegaciones técnicas presentadas en su momento, el municipio recibió "apenas ocho millones de euros", una cuantía similar a la de localidades con "escasa vinculación territorial con el parque", pese a que el término municipal almonteño "aporta casi el 50 por ciento de la superficie del Espacio Natural de Doñana y concentra el 12,32 por ciento de la población de la comarca", parámetros con los que, según el Consistorio, le habrían correspondido "más de 27,3 millones".

"Celebramos que el Ministerio refuerce la inversión en el bloque socioeconómico con casi 300 millones de euros adicionales, porque esa ampliación abre la puerta a hacer justicia territorial y a repartir los nuevos fondos de manera proporcional y objetiva, atendiendo al esfuerzo y a las limitaciones que asume cada pueblo", ha manifestado Bella, quien ha incidido en que Almonte soporta "casi la mitad de las restricciones territoriales y ambientales de Doñana".

Junto a la petición de reequilibrio financiero, el equipo de gobierno ha trasladado su "preocupación" por el ritmo de ejecución de otras medidas del marco de actuaciones.

Respecto a la Corona Norte, ha advertido de la "asimetría" que perciben los agricultores locales entre la "agilidad" con la que se aplican las medidas de control --con el cierre de 847 pozos y el despliegue de sistemas de telemetría-- y la "lentitud" con la que llegan las alternativas económicas y las conducciones de agua superficial.

Así, el Ayuntamiento ha indicado que la primera convocatoria de ayudas de renaturalización del Ministerio asciende a 28,5 millones de euros para toda la comarca, mientras que las ayudas complementarias de la Junta de Andalucía continúan pendientes de convocatoria efectiva tras aprobarse sus bases reguladoras, por lo que ha instado a ambas administraciones a "acelerar" estos mecanismos para dar certidumbre al campo almonteño.

Por último, el Consistorio ha reiterado la "urgencia" de "desbloquear" las infraestructuras hídricas del núcleo costero de Matalascañas, tras "constatar" en el balance trienal que la nueva EDAR "sigue pendiente de completar su Declaración de Impacto Ambiental (DIA)".

"Tres años después de la firma del acuerdo, Matalascañas necesita certezas y un calendario claro tanto para su nueva depuradora como para la solución definitiva de abastecimiento mediante agua superficial", ha concluido el primer edil, reclamando infraestructuras estructurales "para el principal motor turístico de la comarca" más allá de "medidas provisionales como el traslado de sondeos".