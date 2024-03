ALMONTE (HUELVA), 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Almonte (Huelva), Franciso Bella, ha asegurado que, ante la nueva fecha de la reunión que el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha convocado con los alcaldes de los 14 municipios del entorno de Doñana el 12 de marzo, va a estar "expectante" al resto de propuestas, aunque van a mantener su postura, porque es "la más adecuada para defender los intereses del municipio".

En declaraciones a Europa Press, Bella ha señalado que "tras el nuevo acuerdo, por decirlo de alguna manera", entre la Junta de Andalucía y el Ministerio, se vuelve a convocar la reunión con los 14 alcaldes con "la la intención, lógicamente, de intentar llegar a un acuerdo o al menos una propuesta común".

Por ello, Bella ha asegurado que van a estar "expectantes", aunque van a mantener su postura, porque es "la más adecuada para defender los intereses del municipio de Almonte" y, por lo tanto, estarán "atentos" y escucharan las propuestas.

En este sentido, tras varias reuniones de los catorce municipios del entorno de Doñana para lograr un acuerdo sobre el reparto de fondos a municipios de la zona, enmarcado en el plan alcanzado por Junta y Gobierno central, Almonte e Hinojos decidieron desmarcarse del acuerdo y enviaron al Ministerio su propia propuesta conjunta.

Así, ambos regidores escenificaron la firma de esta propuesta el pasado 30 de enero y explicaron que los criterios objetivos a tener en cuenta para el reparto de los fondos destinados a entidades locales son "la pertenencia al propio Espacio Natural de Doñana, la población, sus costumbres y, por supuesto, la historia del desarrollo socioeconómico que vienen padeciendo con responsabilidad".

Asimismo, los alcaldes detallaron que estos criterios "no parten de un planteamiento particular", sino que se basan en Boletines Oficiales de la Junta de Andalucía que "han regulado otros fondos en régimen de concurrencia no competitiva, destinadas también a los ayuntamientos de los municipios del área de influencia socioeconómicas del Parque Nacional de Doñana y del Parque Nacional de Sierra Nevada".

En concreto, se refirieron a las órdenes de 23 de julio de 2010 y a la del 31 de marzo de 2023, donde la disponibilidad presupuestaria se reparte en función del territorio y población, "a través de la fórmula matemática 80% territorio y 20% población".

Atendiendo a estas premisas, los Ayuntamientos de Hinojos y Almonte presentaron un documento con tres opciones. En la primera se tiene en cuenta los municipios con aportación de superficies a Espacios Naturales Protegidos (80%) + Población (20%).

La segunda opción establece "una cuota fija del 25% del total de la nayuda más la superficie en Espacio Natural Protegido (80%) sumando, además, la población (20%). Mientras que la última propuesta se basa en el establecimiento de una cuota fija del 25%, más la superficie en el Espacio Natural Protegido (77,5%), más la población (17,5%), a lo que se le suma el paro (5%).