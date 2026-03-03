Almonte (Huelva) se prepara para la Venida de la Virgen del Rocío con la presentación del logotipo oficial

Presentación del logotipo oficial del Traslado y de la Venida Jubilar 2026-2027. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 3 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte y la Hermandad Matriz presentaron este lunes el logotipo oficial que se usará para difundir el Traslado y de la Venida Jubilar 2026-2027, que se llevará a cabo el próximo mes de agosto.

Según ha indicado la hermandad en sus perfiles de redes sociales, consultados por Europa Press, el alcalde de Almonte, Francisco Bella, y el presidente de la Hermandad Matriz, Santiago Padilla, han coincidido en la oportunidad y en la necesidad de trabajar en una marca gráfica común que "ayude a maximizar los esfuerzos de promoción de ambas instituciones".

En este sentido, el logotipo, evolución de la imagen que ya se utilizó en el último Traslado de la Virgen, nace "desde la síntesis, la elegancia y la profundidad simbólica". La pieza se construye a partir de una ilustración en línea continua que representa la silueta de la Virgen del Rocío vestida de Pastora, integrando en su interior parte de la fachada de la ermita.

El isotipo ha sido desarrollado bajo la técnica de one-line art (dibujo de línea continua) y representa "el hilo invisible de la fe, la continuidad histórica de un pueblo y el camino ininterrumpido que une el Santuario con Almonte".

Para la silueta de la Virgen se han seleccionado los rasgos "más reconocibles", es decir, "el sombrero de flores, la saya y la silueta del Pastorcito Divino", para crear "una imagen que se reconoce al instante, apelando a la memoria visual colectiva, pero desde una óptica moderna y limpia".

"Es un guiño contemporáneo al imaginario devocional, permitiendo que el símbolo respire y se adapte a múltiples aplicaciones sin perder solemnidad. La paleta cromática se apoya en un verde profundo, asociado a los colores corporativos de la Hermandad y a la marisma como símbolo e identidad rociera, y en el tono dorado arena, que nos remite tanto a la luz como a las arenas del camino y al carácter regio y jubilar del acontecimiento", han abundado.

"Este logotipo no es solo una marca cronológica; es una declaración de intenciones estética, que representa a instituciones que miran al futuro con valentía, renovando su lenguaje visual y manteniendo su peso en la historia y su devoción. En definitiva, es una imagen atemporal para un momento irrepetible en la vida de Almonte y de su Hermandad Matriz", han finalizado.