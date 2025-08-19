Almonte (Huelva) renueva en el Rocío Chico 212 años de "gratitud" a la virgen en el marco del Año Jubilar

ALMONTE (HUELVA), 19 (EUROPA PRESS)

La aldea de El Rocío, en Almonte (Huelva), ha acogido este martes la conmemoración del 212 aniversario del Rocío Chico --en el marco del Año Jubilar--, memoria "viva" de la acción de gracias que los almonteños elevaron a su patrona, la Virgen del Rocío, en 1813, al atribuirle la intercesión decisiva frente a las tropas napoleónicas que entonces asolaban España.

Según la tradición, aquel año los vecinos de Almonte se enfrentaron "con valentía" a las fuerzas francesas, consiguiendo resistir a la invasión. El pueblo creyó firmemente que fue la Virgen del Rocío quien les protegió de la ocupación y de un posible exterminio, y desde entonces se renovó cada año el voto solemne de gratitud, ha recordado el Obispado de Huelva en una nota.

El momento central de la jornada ha tenido lugar a las 10,00 horas en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, donde se ha celebrado la Función del Voto de Gracias del Rocío Chico 2025 y donde cientos de fieles participaron en la eucaristía, orando "con devoción" y "manteniendo viva" la promesa que sus antepasados hicieron hace más de dos siglos.

La homilía ha sido dirigida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra, tras lo que ha tenido lugar la procesión eucarística por las calles de la aldea, con lo que ha dado fin la celebración del Rocío Chico 2025.

El obispo ha señalado que "el verdadero presente solo se vive plenamente cuando está sostenido por una memoria agradecida y una esperanza viva" y que "así es como hoy celebramos este Rocío Chico del Año Jubilar 2025. Nuestro presente no es un instante sin raíces: está alimentado por la historia de la fe de un pueblo agradecido. Y tampoco es un tiempo sin horizonte: es un presente abierto a la esperanza de lo que Dios seguirá haciendo en favor de su pueblo por la intercesión de su bendita Madre, la Virgen del Rocío".

"Hoy, en este Santuario, renovamos esa memoria agradecida. Porque la Virgen cuidó de nuestro pueblo, cuida de él y seguirá cuidando, como Madre fiel y poderosa intercesora. El Rocío Chico es, en definitiva, una escuela de gratitud, de fidelidad y de esperanza", ha remarcado.

Desde el pasado viernes, el Santuario de la Virgen acogía el Triduo del Rocío Chico, unos cultos preparatorios para la renovación de este Voto que los almonteños juraron en 1813. De este modo, a las 21,00 horas del lunes tuvo lugar el tercer y último día de triduo, presidido por el delegado diocesano de Medios de Comunicación de la Archidiócesis de Sevilla, Leonardo Sánchez, y cantado por el Coro de la Hermandad Matriz.

Tras ello, se celebró la carrera de cintas y, en la medianoche del lunes al martes, la Hermandad Matriz celebró el rezo del Rosario por el recorrido tradicional, presidido por su Simpecado, alumbrado por bengalas.