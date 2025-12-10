Almonte (Huelva) traslada al Comité Europeo de las Regiones la situación de Matalascañas y pide "actuar de emergencia"

Estado del paseo marítimo de Matalascañas tras los últimos temporales. - AYUNTAMIENTO DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha solicitado una intervención "urgente y por la vía de emergencia" en el litoral de Matalascañas ante "la grave situación que atraviesa el paseo marítimo de Caño Guerrero". El alcalde, Francisco Bella, ha remitido un escrito al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en su condición de primer vicepresidente del Comité Europeo de las Regiones, trasladando la "preocupación" municipal por "el deterioro acelerado" que sufre esta zona costera tras los últimos temporales.

En su escrito, el Consistorio reclama la declaración de emergencia de las actuaciones "necesarias" en el litoral, la ejecución "inmediata" del proyecto de aportación de arena aprobado "desde hace años" y la reparación "urgente" del paseo marítimo, "aplicando medidas de seguridad mientras se acomete una solución estructural definitiva". Se solicita además que la Dirección General de la Costa y el Mar "asuma un papel directo y coordinado en estas intervenciones, dada la magnitud del problema y la necesidad de respuestas rápidas", ha indicado en una nota.

Se pide también que se actúe de forma "prioritaria" en la protección de la red de saneamiento y de la estación depuradora, "actualmente en situación crítica", y que se retomen los proyectos "comprometidos desde 2018" para integrarlos en "una estrategia conjunta sobre el litoral de Matalascañas". El Ayuntamiento reclama también la elaboración de un estudio técnico integral que "permita diseñar una solución estable y resistente frente al avance de la erosión", así como la declaración de "emergencia ambiental" dada "la afección directa al entorno de Doñana".

El documento detalla que "más de un kilómetro del paseo marítimo presenta roturas, hundimientos, pérdida de firme y tramos completamente inestables" y que "existen zonas donde el colapso de la estructura es inminente y otras en las que el daño es prácticamente total, generando un riesgo real para la seguridad de las personas y comprometiendo la estabilidad de infraestructuras situadas en primera línea", así como que "la pérdida continuada de arena en la playa, agravada por el retraso en la ejecución del proyecto estatal de aportación de sedimentos previsto para esta costa, ha dejado desprotegido el frente litoral y ha acelerado el avance de la erosión sobre el paseo marítimo".

El Ayuntamiento ha señalado que "la erosión continuada ha dejado expuesta la red de saneamiento y la estación depuradora de Matalascañas, ubicadas bajo y en las inmediaciones del paseo". Según advierte, "el deterioro que presentan ambas instalaciones podría derivar en episodios de vertidos sin depurar, con consecuencias sanitarias y ambientales significativas y una afección directa al entorno natural de Doñana".

En su escrito, el alcalde de Almonte recalca que esta solicitud responde a "la obligación de proteger la seguridad de la población, garantizar la continuidad de la actividad económica de Matalascañas, un núcleo que vive principalmente del turismo y los servicios, y preservar un espacio natural de valor internacional". La petición cuenta con "el respaldo" del Pleno del Ayuntamiento y del tejido empresarial y social del municipio.

La solicitud se acompaña de informes técnicos municipales, documentación gráfica y el acuerdo plenario aprobado. El Ayuntamiento ha reiterado "su disposición a colaborar con todas las administraciones competentes" y subraya que la situación "exige una respuesta inmediata y coordinada".