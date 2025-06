Alosno (Huelva) celebra sus fiestas patronales en honor a San Juan Bautista del 13 al 24 de junio

HUELVA 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Del 13 al 24 de junio Alosno (Huelva) celebra sus tradicionales fiestas en honor a su patrón, San Juan Bautista. El próximo viernes se inician los actos con los primeros toques de flauta y tambor, anunciando las fiestas, mientras que el día 24 será la procesión del Santo por las calles de la localidad.

Según ha indicado la Diputación en una nota de prensa, el Ayuntamiento de la localidad y la Hermandad de San Juan Bautista han presentado este martes la programación diseñada para estos próximos días.

La presentación ha contado también con la presencia de la diputada de Cultura de la Diputación de Huelva, Gracia Baquero, quien ha señalado que "la cultura popular es uno de los pilares más poderosos del patrimonio inmaterial de la provincia" y las fiestas de San Juan Bautista son "un ejemplo de cómo un pueblo entero se une para preservar año tras año una celebración que va más allá de un folclore".

"Es alma, sentimiento e historia del Alosno. Desde esta casa no podemos si no sentirnos orgullosos de respaldar y difundir estas manifestaciones que hablan de quiénes somos y de dónde venimos", ha añadido la diputada.

Por su parte, el alcalde de Alosno, Francisco José Suero, quien ha invitado a toda la provincia a vivir y sentir con Alosno sus fiestas patronales, ha ensalzado la labor de la mujer alosnera, asegurando que "son ellas las que, con su afán, su dedicación y su tesón, mantienen la cultura y las fiestas patronales". "Sin ellas, todo esto no sería posible", ha añadido.

Por otro lado, la hermana mayor de la Hermandad de San Juan Bautista, Lucia Salguero, y el técnico de Cultura del Ayuntamiento de Alosno, Pedro Juan Macías, han desgranado la programación de las fiestas que se iniciarán este próximo viernes, 13 de junio, cuando se escuchen los primeros toques de flauta y tambor, anunciando las fiestas en honor de San Juan Bautista, con salvas de cohetes. El sábado se realizará la bajada del Santo para la celebración de las tres funciones del Triduo, que serán los días 19, 20 y 21.

Por otro lado, el día 18 comenzarán los ensayos de cascabeleros con el sorteo de nuevos danzantes incluido, "momento muy especial en estas fiestas por la expectación entre todos los aspirantes en poder cumplir uno de los mayores sueños que puede tener un alosnero, que no es otro que poder danzarle a San Juan Bautista la mañana del 24 de junio".

El día 22 es el momento en el que el pueblo de Alosno realiza la tradicional ofrenda al Santo, y ya el día 23, día de Vísperas, como popularmente se conoce en Alosno, a las 12,00 y a las 14,00 horas, se realizan los dos toques de vísperas que culminan con dos coros de cascabeleros de todos los hombres del pueblo. Por la noche, se celebra el Pregón de la Fiesta, con José Limón Díaz como pregonero este año.

Una vez terminados los actos del pregón, y ya de lleno en la mágica noche de San Juan, Alosno cumplirá un año más con el rito de la Alborá. Sobre las cinco de la mañana, un tambor irá recorriendo las diferentes casas de devotos y miembros de la directiva anunciando que llega el gran día de todos los alosneros. Sobre las siete y media de la mañana, danzarán los hombres del pueblo las mudanzas de los Cascabeleros y el Fandango Parao para saludar al sol en el día mágico del solsticio de verano. Sobre las diez de la mañana comenzará la procesión del Santo por las calles de la localidad y que se alargará sobre unas cuatro horas.

En este sentido, Juan Pedro Macías ha destacado la Danza de los Cascabeleros, que tiene un amplio currículum, como haber sido Premio Nacional de Danza en Madrid en el año 1967, así como haber danzado en una misa celebrada en la avenida de Andalucía de Huelva ante el papa Juan Pablo II en la visita apostólica que hizo a la provincia en el año 1993.

La Danza está compuesta por once mudanzas, siendo tan solo dos de ellas las que se bailan en la procesión, denominadas Paso de Calle y Folía, y por el Fandango Parao, muy conocido en el folclore de Alosno, que tiene la peculiaridad de ser el acto con el que concluye las fiestas, de que no se baila en la iglesia, por no contar con tintes religiosos, sino que se hace delante del monumento al Cascabelero, en el Paseo de Arriba.