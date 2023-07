Alosno (Huelva) celebrará finalmente el pleno de constitución del Ayuntamiento a las 20,00 horas de este viernes

ALOSNO (HUELVA), 7 Jul. (EUROPA PRESS) -

Alosno (Huelva) celebrará finalmente este viernes a las 20,00 horas el pleno de constitución de su Ayuntamiento que, aunque en un principio estaba previsto para este 7 de julio, no había sido convocado ya que se estaba a la espera de la resolución tras la suspensión cautelar decretada por la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Valverde al haberse efectuado la proclamación de electos el día 2 de junio de 2023 y haberse interpuesto recurso contra la referida proclamación y el escrutinio en Alosno por el Partido Socialista".

En este contexto, el PP de Huelva manifestó este viernes que se estaba "vulnerando la ley electoral" y que el alcalde en funciones, Juan Capela (PSOE), no había convocado este pleno "aunque el artículo 195.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) dice muy claramente que las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral como es el caso en Alosno, que debería ser en el cuadragésimo día, por tanto, este 7 de julio, se debería de haber celebrado el pleno de investidura".

González criticó que esta situación provocaba que "no se pueda constituir la Diputación, por cuanto que los concejales electos del Ayuntamiento de Alosno no pueden elegir a los diputados que van a representar en la institución provincial al Partido Judicial de Valverde del Camino, que es del que depende este municipio", toda vez que señaló que la Diputación Provincial "también tiene un plazo para su constitución" y que "no se puede demorar más".

Por su parte, en declaraciones a Europa Press, el alcalde en funciones, Juan Capela, ha señalado que se ha visto "forzado" a convocar el pleno por parte de la Junta Electoral de Zona, aunque "no se haya resuelto el recurso contencioso electoral", y cuando "la Junta Electoral Provincial dijo que había que esperar" a que se notificara la resolución.

Por ello, cree que esta situación "anómala" podría provocar que este pleno "se pueda considerar nulo más adelante" porque "cuando llegue la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)" --que es dónde se encuentra el recurso contencioso--, si le da la razón al PSOE y finalmente suma un concejal más, la Alcaldía sería para esta formación, que se encuentra actualmente empatada a concejales con el PP --ambos con cuatro--.

Por ello, cree que se debería haber "optado" por esperar hasta que se conociera la resolución, que calcula que llegaría la próxima semana, y celebrar el pleno para que la constitución del Ayuntamiento se haga "con todas las garantías", al tiempo que ha mostrado su "sorpresa" ante esta situación.

LA RESOLUCIÓN DE LA JEZ

La Junta Electoral de Valverde del Camino emitió, antes de los plenos de investidura del 17 de junio, una diligencia en la que prorrogaba de manera cautelar la suspensión de la constitución del Ayuntamiento de Alosno debido a un recurso presentado por el PSOE, señalando que el mismo se retrasaba al 7 de julio.

Según el escrito, que hizo público el propio Ayuntamiento en sus perfiles de redes sociales, el pasado 12 de junio de 2023 se acordó por la Junta Electoral de Valverde del camino "suspender cautelarmente la constitución del Ayuntamiento de Alosno, al haberse efectuado la proclamación de electos el día 2 de junio de 2023 y haberse interpuesto recurso contra la referida proclamación y el escrutinio en Alosno por el Partido Socialista".

El escrito indicaba que la Junta Electoral Central resolvió el 14 de junio "el recurso interpuesto por el PSOE", acordando "desestimar el recurso de referencia", trasladándolo, por tanto, a la Junta Electoral de Zona de Valverde del Camino, que debía realizar "la proclamación de electos del Ayuntamiento de Alosno conforme el resultado general realizado por dicha Junta Electoral de Zona".

"Expuesto lo anterior y habiendo presentado el PSOE como recurso contencioso electoral, por esta junta Electoral de Zona se acuerda prorrogar la suspensión cautelar de la Constitución el Ayuntamiento de Alosno", proseguía la diligencia".