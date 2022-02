Alumnado de Derecho participa en un taller sobre Europa del Centro de Información Europea de Diputación de Huelva

HUELVA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Información Europea 'Europe Direct Huelva' que coordina la Diputación ha organizado una actividad denominada 'Presente y Futuro de la Unión Europea: la visión de jóvenes universitarios/as', dirigida al alumnado de la asignatura Derecho de la Unión Europea de la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (UHU), a la que han asistido 80 estudiantes, repartidos en dos turnos de mañana y tarde.

Esta iniciativa se enmarca en la agenda de eventos programados por 'Europe Direct Huelva' en relación a la Conferencia sobre el Futuro de Europa. Así, mediante unas atractivas dinámicas, se ha invitado a los participantes a reflexionar sobre el rumbo que quieren para la Unión Europea, según informa el organismo provincial en un comunicado.

Las conclusiones, aportaciones y sugerencias de los jóvenes recogidas durante el desarrollo del evento se van a incluir en un informe que será trasladado a la Plataforma de la Conferencia sobre el Futuro de Europa, de la que se nutren los Paneles Ciudadanos y, finalmente, el Plenario de la Conferencia será el encargado de determinar con exactitud qué es lo que quiere la ciudadanía europea.

Durante el evento, los responsables del Centro de Información Europea de la institución provincial han aprovechado para presentar el centro al alumnado con el fin de que puedan conocer la labor realizada desde 'Europe Direct' en materia de asesoramiento, divulgación y creación de eventos sobre Unión Europea.

La metodología utilizada para impartir esta actividad ha sido el formato presencial de taller participativo. Inicialmente el alumnado se dividió en cuatro grupos y se eligió a un moderador. Una vez establecidos los grupos, el taller se desarrolló a través de la realización de tres actividades. La primera, generación de ideas, consiste en que, a partir de unas preguntas generales, se crea un debate y van surgiendo temas; la segunda, asignación de una temática por grupo basadas en las ideas tratadas anteriormente, identificando retos y desafíos, y la tercera, encontrar soluciones a dichos retos y posterior exposición.

DIVISIÓN DEL ALUMNADO EN GRUPOS

En el grupo de Economía, Empleo y Justicia Social se identificaron como retos la alta tasa de desempleo; divergencias entre países; dificultad del idioma para la movilidad; brecha salarial entre hombres y mujeres; altos precios de alquiler que dificulta la emancipación; insostenibilidad de las pensiones; falta de apoyo a la industria nacional y deslocalización de empresas.

Sus propuestas fueron flexibilizar el mercado laboral; dar fondos, ayudas y subvenciones para que haya mayor cohesión; ofrecer cursos de idiomas accesibles y gratuitos; promover más los programas de Erasmus +; promover ayudas a empresas que fomenten la contratación igualitaria; fomentar precios máximos al alquiler; promover programas de políticas activas de empleo y para fomentar el empleo juvenil.

El segundo grupo --Cohesión y Cooperación-- identificó como reto la falta de conciencia y unidad ante los problemas comunes como inmigración, protección ambiental y animal, y las divergencias económicas y sociales. Sus propuestas fueron disponer de una Constitución para Europa donde se protejan determinados derechos; que haya una mayor publicidad de lo que la Unión Europea aporta a la ciudadanía; que se dé educación sobre la Unión Europea desde primaria; que los viajes y las posibilidades de conocer otros países europeos sean más económicos; ampliar el espacio Schengen; mayor eficacia de la actuación del Parlamento Europeo y mayor participación de la ciudadanía de manera directa.

Los integrantes del grupo de Cambio Climático y Medio Ambiente identificaron la necesidad de avanzar hacia una Europa más verde, respetando la política interna de los países y, a su vez, compartiendo competencias en materia de medio ambiente con la Unión Europea.

Sus propuestas fueron el fomento del I+D+I; imponer medidas reales a las empresas para que colaboren en este tema, sin que eso suponga un incremento de la carga fiscal, o que se traslade a un mayor precio a los consumidores; promover jornadas más reducidas e invertir en esos empleos; que los niveles de empleo sean más equilibrados entre países; fomento del teletrabajo para las empresas que puedan permitírselo; y por último, más formación y posibilidades de la juventud para acceder al empleo.

Por último, el grupo cuarto --'Fake News' y Accesibilidad de la Unión Europea-- identificó los siguientes problemas: La UE parece distante; se informa poco y tarde sobre sus políticas; aunque tienen buenos objetivos, a veces no los cumplen con eficacia; no hay suficientes competencias cedidas ni desarrollo; al final las responsabilidades que se toman son pocas porque las sanciones que se imponen son bajas o no se toman con seriedad.

Como propuestas, expusieron que se pueda dotar a la UE de competencias reales; que se muestre más cercana y accesible; que se comunique más la información y se enfoque a diferentes grupos de interés; que se desarrollen actividades sobre la UE en grupos de edades más pequeñas, y por último, una mayor financiación a la publicidad sobre la Unión Europea.

CONFERENCIA SOBRE EL FUTURO DE EUROPA

La Conferencia sobre el Futuro de Europa brinda una oportunidad única en el momento preciso para que los ciudadanos europeos debatan sobre los retos y las prioridades de Europa. Sea cual sea tu procedencia u ocupación, este es el foro para reflexionar sobre el rumbo que quieres imprimir a la Unión Europea.

El Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión Europea se han comprometido a escuchar a los ciudadanos europeos y a dar seguimiento, en su respectivo ámbito de competencia, a las recomendaciones formuladas. Se espera que, en la primavera de 2022 a más tardar, la Conferencia alcance unas conclusiones y aporte orientaciones sobre el futuro de Europa.