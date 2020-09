El AMPA del IES Saltés de Punta Umbría (Huelva) llama a no llevar a los alumnos hasta "garantizar la seguridad"

PUNTA UMBRÍA (HUELVA), 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El AMPA 'Mar de Leva' del IES Saltés de Punta Umbría (Huelva) ha llamado a los padres a que no lleven a sus hijos clase durante toda esta semana y hasta que se "garantice la seguridad" de los mismos en el centro ante el covid-19.

Así lo han indicado a Europa Press Mariló Duque, miembro de la Junta Directiva del AMPA y portavoz del mismo, que ha señalado que en el centro "no se garantizan las medidas de distancia de seguridad", por lo que van a comenzar con una serie de protestas a las puertas del centro a partir de este miércoles de 8,30 a 11,00 horas y los alumnos "no irán en toda la semana a las clases, y así seguirán hasta que se habiliten los medios".

En este sentido, Duque ha apuntado que el problema en sí "no es la ratio" sino "los metros cuadrados de las aulas" porque "se trata de un edificio muy antiguo, que tiene dos módulos y que no cumplen la normativa, ya que los pasillos son estrechos, las aulas son pequeñas, no hay sistema de calefacción ni de aire, ni ascensores".

Asimismo, ha señalado que desde el centro educativo han trasladado a la Delegación de Educación que el IES Saltes "no puede garantizar las medidas de seguridad a pesar de haber intentado bajar las ratios de las clases lo máximo posible", y que así se lo hicieron saber también a los padres en una reunión celebrada el pasado viernes.

Tras esto, la portavoz del AMPA ha señalado que al inicio de las clases este lunes acudieron para ver las condiciones de sus hijos en el centro y vieron "la realidad en las aulas" por lo que salieron "indignados" y decidieron que no fueran porque "es un riesgo tremendo".

En este contexto, desde el AMPA entregarán un escrito en la Delegación en el que también se muestran en contra de la semipresencialidad, ya que consideran que es una modalidad "que repercute en la calidad de la educación" que reciben sus hijos y "ahonda en las brechas sociales, sin tener en cuenta las condiciones personales, socioeconómicas y familiares del alumnado y por tanto, no es la modalidad adecuada para este IES".

Por todo esto, Duque ha apuntado que desde el AMPA consideran que lo que se ha llevado a cabo con respecto a la vuelta a los centros educativos son "parches" porque "todo esto no se ha previsto con anterioridad" y creen que "hay centros que pueden garantizar las medidas de seguridad y otros que no".

Además, la portavoz del AMPA ha reseñado que consideran que "se ha debido hacer un estudio social para saber cómo han respondido los alumnos ante las clases online en el confinamiento" para "garantizar una educación" ya que la misma "tiene que tener un carácter compensatorio, no descompensatorio".

Por ello, ha apuntado que los alumnos "con menos recursos, con menos posibilidades o menos capacidades serán los perjudicados", por lo que no quieren ser "copartícipes de una injusticia" y solicitan "garantizar una presencialidad donde todos tengan las mismas oportunidades, pero en condiciones de seguridad".

En este sentido, Duque ha criticado que haya "muchas medidas a la hora de entrar en una administración pública como pedir cita previa o usar el sistema telemático, o que hayan exigido a todas las empresas, como a los comercios o a la hostelería que cumplan la norma, pero en los centros educativos incumplen su propia normativa".

Así las cosas, desde el AMPA han emitido un comunicado, que entregarán a la Delegación de Educación exigiendo "la dotación de medios humanos y materiales para que pueda desarrollarse la modalidad de asistencia presencial con todas las garantías de seguridad para la salud de toda la comunidad educativa del centro y, por ende, de sus respectivas familias, entendiendo, que de no ser así, la Delegación y la Consejería serán las responsables de las consecuencias que pueda ocasionarse por la falta de los mismos", han indicado en el escrito.