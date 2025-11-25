Con Andalucía exige en el Ayuntamiento financiación y recursos contra las violencias machistas

Con Andalucía presenta una iniciativa al Pleno municipal coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. - CON ANDALUCÍA

HUELVA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Con Andalucía (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa del Pueblo Andaluz) en el Ayuntamiento de Huelva ha presentado una iniciativa al Pleno municipal coincidiendo con el 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, con el objetivo de "reforzar los recursos municipales, frenar el avance del negacionismo y situar a Huelva en la primera línea institucional de lucha contra todas las violencias machistas".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la propuesta, registrada formalmente para su debate en el Pleno del próximo viernes, parte de un dictamen que analiza la situación actual de la violencia machista en España, Andalucía y la provincia, donde los datos "continúan siendo alarmantes".

Según el documento, 1.335 mujeres han sido asesinadas en España desde 2003, 278 en Andalucía, y dos de ellas este mismo año en la provincia de Huelva, a lo que se suma un caso de apuñalamiento en Isla Cristina.

En este sentido, la portavoz municipal de Con Andalucía, Mónica Rossi, ha lamentado que desde 2019 "no se haya podido aprobar una declaración institucional contra la violencia machista por la negativa sistemática de la ultraderecha". En estos años, según ha explicado, cada grupo se ha visto "obligado" a elevar sus propias iniciativas "al no existir consenso para una declaración conjunta".

"En solo nueve días, desde que sacamos el cartel para la manifestación, cuatro mujeres más han sido asesinadas. Son 1.335 mujeres asesinadas hasta hoy. No son números, son nuestras vidas las que están en juego", ha lamentado.

La concejal ha criticado además "la falta de recursos tanto en la Junta de Andalucía como en el Ayuntamiento de Huelva", toda vez que ha remarcado que la Junta "mantiene planes sin financiar, recortes acumulados y presupuestos ridículos", mientras que en el Ayuntamiento "la palabra Igualdad ha desaparecido del nombre de la Concejalía" y ha pedido devolver la denominación que se aprobó en el pleno municipal hace dos años "sin que desde el consistorio lo hayan implementado".

Del mismo modo, Rossi ha manifestado que el presupuesto aprobado "deja una partida insuficiente de solo 50.000 euros para Igualdad y Familia".

La iniciativa elevada por Con Andalucía plantea medidas estructurales para reforzar la lucha contra las violencias machistas en el ámbito local. Entre ellas destacan el rechazo público y firme del negacionismo y de todas las violencias machistas; el "impulso definitivo" a la creación del Centro Municipal de Información a la Mujer, reclamado desde 2017, el aumento del presupuesto municipal, con un mínimo de 100.000 euros para prevención, atención y reparación de víctimas.

Del mismo modo, solicita instar a la Junta de Andalucía a incrementar los recursos autonómicos destinados a la lucha contra la violencia machista, la visibilización y contabilización de todos los feminicidios, incluyendo la violencia vicaria, la implementación del Plan Camino y alternativas económicas y sociales para mujeres víctimas de trata y explotación sexual y la correcta aplicación de la Ley Trans y LGTBI para garantizar derechos y frenar la violencia hacia mujeres por razones de orientación sexual o identidad de género.

Así, Mónica Rossi ha apelado a la responsabilidad del Ayuntamiento: "Por todas las que han sido asesinadas, por todas las que hoy siguen viviendo el horror de la violencia, y por las que vienen detrás, Huelva no puede mirar hacia otro lado. Necesitamos políticas reales, recursos suficientes y un compromiso institucional sin fisuras".