Con Andalucía exige explicaciones al Ayuntamiento de Huelva por el retraso en el Plan de Asfaltado

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, en la avenida San Antonio. - CON ANDALUCÍA

HUELVA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal Con Andalucía llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una pregunta para exigir al equipo de Gobierno del Partido Popular que explique los motivos del retraso en la ejecución del Plan de Asfaltado 2026 y concrete la fecha en la que comenzarán unos trabajos que, pese a haber sido adjudicados, "continúan sin materializarse".

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la iniciativa recuerda que el Plan de Asfaltado 2026 cuenta con un presupuesto de 2,3 millones de euros, está dividido en tres lotes y dispone de un plazo de ejecución de nueve meses.

Sin embargo, el estado de numerosas calles de la capital "continúa deteriorándose" mientras vecinos de distintos barrios "siguen denunciando la presencia de baches, socavones y desperfectos que afectan a la seguridad vial".

La concejal de Con Andalucía, Mónica Rossi, ha asegurado que "el Ayuntamiento lleva meses anunciando un plan de asfaltado que sigue sin llegar mientras el firme de muchas calles empeora día tras día". "Los vecinos y vecinas no necesitan más titulares ni anuncios propagandísticos, necesitan que se arreglen unas carreteras que presentan un estado impropio de una capital de provincia".

Rossi ha puesto el foco "especialmente" en la situación de la avenida San Antonio, donde las personas residentes vienen trasladando reiteradamente sus quejas por "el mal estado del pavimento y la proliferación de baches".

"La avenida San Antonio es uno de los ejemplos más evidentes del abandono que sufren muchas vías de Huelva. Los baches obligan a las personas conductoras a realizar maniobras para esquivarlos, incrementando el riesgo de accidentes, mientras que para quienes circulan en bicicleta o motocicleta el peligro es aún mayor. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar", ha señalado.

Por ello, el grupo municipal preguntará en el Pleno "cuáles son los motivos concretos que están retrasando el inicio de las obras y cuál es la fecha exacta prevista para el comienzo efectivo del Plan de Asfaltado 2026".

"Lo que pedimos es transparencia y compromiso. Si el contrato ya está adjudicado, los onubenses tienen derecho a saber por qué las máquinas no están trabajando ya en las calles y cuándo van a empezar realmente unas obras que son urgentes para la seguridad y la calidad de vida de miles de vecinos y vecinas", ha concluido Mónica Rossi.