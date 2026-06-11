Con Andalucía exige la suspensión de los turnos de tarde de la Zona ORA de Huelva durante el verano

La portavoz de la coalición Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - IU HUELVA

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de la coalición Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha exigido al equipo de Gobierno que suspenda durante los meses de verano el servicio de la Zona ORA en horario de tarde para "proteger la salud de los trabajadores" que desarrollan su labor en la vía pública durante las horas de mayor exposición al calor.

La formación vuelve a plantear esta medida por tercer año consecutivo ante la llegada de las altas temperaturas y tras "constatar que los empleados continúan realizando su trabajo en las franjas horarias más duras del día, cuando los termómetros superan con frecuencia los 40 grados", ha indicado en una nota.

Rossi ha señalado que ciudades como Sevilla, Málaga, Madrid, Bilbao o Palma de Mallorca ya han adoptado medidas para adaptar los horarios de este servicio durante los episodios de calor intenso, "reduciendo la exposición de los trabajadores a situaciones que pueden poner en riesgo su salud".

Por ello, Rossi se pregunta "por qué en otras ciudades se protege a estos trabajadores y en Huelva no" y ha insistido en que no se trata de una cuestión organizativa o económica, sino "de salud laboral". "Trabajar durante las horas de máximo calor puede tener consecuencias muy graves. Estamos hablando de golpes de calor, deshidrataciones y otros problemas de salud asociados a la exposición prolongada a temperaturas extremas", ha advertido.

En este sentido, Rossi ha destacado que otros sectores que desarrollan su actividad al aire libre ya cuentan con medidas específicas para evitar los riesgos derivados de las altas temperaturas. "La construcción, la jardinería o determinados servicios de limpieza adaptan sus horarios en verano para proteger a sus trabajadores. No entendemos por qué la plantilla de la Zona ORA no recibe el mismo trato", ha afirmado.

Desde Con Andalucía consideran que la suspensión del servicio durante las tardes estivales es una medida "de sentido común" que "permitiría compatibilizar la prestación del servicio con la protección de la salud de la plantilla". Además, ha aseverado que "esta medida podría dinamizar el comercio local en unos meses en los que el consumo por las tardes en Huelva baja considerablemente".

"Llevamos tres años reclamando exactamente lo mismo porque seguimos sin obtener una respuesta satisfactoria por parte del Ayuntamiento. No es razonable mantener a trabajadores durante horas bajo un sol abrasador cuando existen alternativas que ya funcionan en otras ciudades españolas", ha señalado Rossi.

La portavoz municipal también ha cuestionado la "falta de voluntad política" del equipo de Gobierno para abordar esta situación y ha recordado que "también el PSOE mantuvo esta situación durante sus años al frente del consistorio onubense". "Nos preguntamos si prefieren seguir manteniendo la recaudación del estacionamiento regulado aunque sea a costa de la salud de los trabajadores. La salud de una persona nunca puede depender de un ticket de aparcamiento", ha concluido.

Con Andalucía ha anunciado que volverá a trasladar esta reivindicación al Ayuntamiento para que la medida pueda aplicarse de forma "inmediata" durante los meses de verano y "garantizar así unas condiciones laborales seguras para la plantilla de la Zona ORA".