Andalucía "intenta cerrar" una reunión con Bruselas y "comparte" con científicos el momento "crítico" de Doñana

SEVILLA, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía está "intentando cerrar", a través de su oficina en Bruselas, "una reunión" con la Comisión Europea para explicarle la proposición de ley registrada por PP-A y Vox en el Parlamento andaluz para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, cuestión que se abordó este pasado lunes en una reunión del Consejo de Participación de Doñana a la que el Gobierno andaluz cree que los distintos asistentes acudieron con "ideas preconcebidas" que no alteraron, y tras la que ha subrayado que "comparte el diagnóstico científico" acerca del "momento crítico" que atraviesa el citado espacio natural.

Así lo ha indicado el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco (PP-A), en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, y a preguntas de los periodistas sobre dicho encuentro del Consejo de Participación de Doñana, la víspera de que este miércoles se debata en el Pleno del Parlamento la toma en consideración de la citada proposición de ley de PP-A y Vox.

El titular de Medio Ambiente ha opinado que "todos estamos de acuerdo en el diagnóstico de los científicos" acerca de que "Doñana está en un momento crítico de su historia", y el "principal humedal de Europa no es ajeno a la situación de sequía" que sufre el continente europeo en general y "de manera especial" su zona sur, que incluye a Andalucía.

Así, ha añadido que "la confrontación dialéctica que tuvo lugar" en dicha reunión "es en torno a si estamos a favor de intentar dar alternativas sin dañar Doñana a agricultores que lo están pasando mal, o miramos para otro lado" y "nos desentendemos del tema, como se ha hecho tradicionalmente", según ha apostillado.

El portavoz de la Junta ha defendido que, "ante la falta de voluntad" encontrada en la administración central, que "no ha querido convocar comisiones bilaterales técnicas" solicitadas por el Gobierno andaluz "de todas las formas" posibles, el Grupo Popular en el Parlamento ha movido "ficha" con la referida proposición de ley que, según ha incidido en argumentar, "no perjudica en nada a Doñana, no amnistía a nadie" y "habla en todo el articulado de manera constante siempre de aguas superficiales, por lo que no se daña el acuífero de Doñana", que "es innegociable para el Gobierno de Moreno", ha sentenciado.

"IDEAS PRECONCEBIDAS" EN EL CONSEJO DE DOÑANA

Fernández-Pacheco percibió que "todo el mundo llegó al Consejo de Participación" de Doñana "con una idea preconcebida y ninguno cambió de opinión" en el transcurso de la reunión, "ni los que pensaban de una manera ni los que pensaban de otra".

No obstante, ha querido aclarar que "el Gobierno de Andalucía en absoluto está en contra del criterio de los científicos", y ha precisado que en el Consejo de Participación "se expuso un informe científico que hablaba de la situación de Doñana, que es de sobra conocida por todos, y el criterio de la Estación Biológica del CSIC es probablemente el más cualificado acerca de cuál es la situación".

En esa línea, ha apostillado que entre las "veintitantas intervenciones" que se dieron en la reunión del Consejo de Participación de Doñana, de científicos sólo hubo la del director de la Estación Biológica de Doñana, Eloy Revilla, y del "resto de intervinientes" le quedó "la sensación de que iban con ideas preconcebidas".

El consejero portavoz también ha señalado que "no se votó nada" en la reunión del Consejo de Participación, donde "cada uno expuso su parecer", y ha reiterado que el "interlocutor con la Unión Europea" en esta cuestión, así como en general, es "el Reino de España", es decir, el Gobierno central, y al respecto ha lamentado "las declaraciones de determinados responsables del partido" que sustenta al Ejecutivo de Pedro Sánchez, en alusión al PSOE, porque con ellas "pudiera parecer que esa proposición de ley" de PP y Vox "plantea lo que no plantea".

Por eso, la Junta pide "rigurosidad a los representantes del Gobierno de España y a sus portavoces en Andalucía, y nos ofrecemos para ir de la mano" con el Ejecutivo central "a la Comisión Europea a explicar cuál es la propuesta", según ha abundado el consejero portavoz, que al respecto ha aclarado que, "a través de la Oficina de la Junta en Bruselas, estamos intentando cerrar una reunión, pero el interlocutor es el Reino de España", según ha insistido.

Finalmente, el titular andaluz de Medio Ambiente ha dicho que comparte con el presidente del Consejo de Participación de Doñana, Miguel Delibes, "la solicitud que ha hecho de manera reiterada de que las administraciones públicas que tenemos competencia en Doñana nos pongamos de acuerdo", pero "no podemos compartir que la solución no sea no hacer nada", ha zanjado.