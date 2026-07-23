Con Andalucía pedirá en Pleno que se vuelva a solicitar la declaración de BIC de la antigua estación de tren de Huelva

La concejal de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, y el diputado provincial, Marcos Toti. - IU

HUELVA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Con Andalucía llevará al próximo Pleno del Ayuntamiento de Huelva una iniciativa para que la Corporación municipal reafirme su compromiso con la protección de la antigua Estación Huelva-Término y el antiguo Colegio de Ferroviarios y vuelva a solicitar su declaración como Bien de Interés Cultural, en la categoría de Zona Patrimonial Ferroviaria.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, la concejal de Con Andalucía en el Consistorio de la capital, Mónica Rossi, ha recordado que esta petición a la Junta de Andalucía ya fue aprobada por unanimidad por el Pleno municipal el 27 de julio de 2016. Posteriormente, la Diputación Provincial se sumó a esta reivindicación en marzo de 2019 y volvió a ratificarla, también por unanimidad, en abril de 2026.

"Estamos hablando de una solicitud aprobada hace diez años y que sigue sin materializarse. Lo que proponemos es que todos los grupos municipales reafirmemos aquel compromiso y que el Ayuntamiento inste a la Junta de Andalucía a tramitar de una vez por todas el expediente con la máxima celeridad", ha explicado Rossi.

La iniciativa presentada por Con Andalucía reclama concretamente que el Ayuntamiento reafirme el acuerdo de 2016; que inste a la Consejería competente en materia de Cultura a tramitar el expediente y a informar al Pleno sobre sus plazos y su estado; y que dé traslado del acuerdo tanto a la Junta de Andalucía como a la Diputación Provincial.

Rossi ha destacado que la antigua estación y el Colegio de Ferroviarios forman uno de los conjuntos patrimoniales "más relevantes de la ciudad". La Estación Huelva-Término, levantada entre 1875 y 1880 por iniciativa de Guillermo Sundheim y bajo la dirección de los arquitectos Jaime Font y Pedro Soto, constituye uno de los ejemplos más destacados de arquitectura neomudéjar de Andalucía.

Junto a ella se encuentra el antiguo Colegio de Ferroviarios, diseñado en 1929 por Francisco Alonso Martínez, que completa uno de los escasos testimonios conservados del proceso de industrialización y transformación urbana experimentado por Huelva con la llegada del ferrocarril y el desarrollo de la actividad minera.

"Proteger estos edificios no consiste únicamente en conservar unas fachadas. Se trata de preservar una parte esencial de la memoria colectiva y de la historia industrial y ferroviaria de Huelva", ha señalado la concejal.

Rossi ha emplazado a la alcaldesa, Pilar Miranda, y al equipo de Gobierno, del Partido Popular, a respaldar la iniciativa. "A la señora Miranda se le llena la boca hablando de patrimonio. El próximo Pleno tiene la oportunidad de demostrar ese compromiso, ratificando un acuerdo que ya fue aprobado por unanimidad y reclamando a la Junta que deje de demorar la declaración como Bien de Interés Cultural", ha afirmado.

Por su parte, el diputado provincial y coordinados de IU en la provincia, Marcos Toti, ha criticado las "trampas" del PP al querer adaptar la normativa a "su proyecto" en vez de adecuarse a la norma "como tiene que hacer todo el mundo.

Asimismo, Toti ha alertado de los intentos del PP de "adaptar la normativa a su proyecto y "los continuos vaivenes administrativos y judiciales" que ha sufrido el proyecto promovido por la Diputación desde que ambas instituciones acordaron en 2023 la transmisión del inmueble.

En este sentido Toti se ha preguntado "qué le ha hecho la estación de tren al Partido Popular para merecer esto", toda vez que ha subrayado que las decisiones adoptadas por el Ayuntamiento y la Diputación han estado encaminadas a "permitir una intervención que no era compatible con el grado de protección integral que tenía inicialmente el edificio".

Toti ha recordado que Izquierda Unida alertó públicamente el 13 de febrero de 2025 de que el proyecto presentado por la Diputación "incumplía la normativa urbanística aplicable", ya que el proyecto planteaba "intervenciones incompatibles con la protección P1 del inmueble y había sido cuestionado por informes técnicos".

"Cuando comprobaron que el proyecto no encajaba en la normativa, en lugar de modificarlo para respetar el edificio, optaron por modificar la norma y rebajar la protección de P1, protección integral, a P2, protección estructural", ha criticado.

"El Ayuntamiento inició posteriormente la modificación de la ficha del Catálogo de Edificios Protegidos y aprobó definitivamente la rebaja de protección en mayo de 2025. Meses después, en octubre, concedió a la Diputación una licencia de obras para ejecutar la rehabilitación", ha abundado.

Sin embargo, la modificación urbanística fue recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que acordó suspenderla cautelarmente al apreciar que "algunas de las actuaciones previstas podían provocar transformaciones difícilmente reversibles en el inmueble". En febrero de 2026, el tribunal desestimó los recursos de reposición presentados por el Ayuntamiento y la Diputación y mantuvo vigente la medida cautelar.

Toti ha advertido de que el equipo de Gobierno municipal "pretende impulsar ahora una nueva modificación del catálogo". A juicio de Izquierda Unida, esta nueva tramitación responde a "la intención de buscar otro encaje urbanístico para intervenir en la techumbre central destruida por el incendio de 2022 sin reconstruirla conforme a su configuración original".

"Nos parece una barbaridad que el Partido Popular, tanto desde la Diputación como desde el Ayuntamiento, siga empeñado en no respetar la edificación original de uno de los principales ejemplos del neomudéjar andaluz que además sirvió de inspiración para la construcción de estaciones ferroviarias por toda la geografía peninsular", ha declarado.

El dirigente de IU ha reclamado al PP que abandone esa estrategia y "adapte cualquier proyecto al máximo nivel de protección patrimonial". "La antigua estación debe ser restaurada y puesta en valor, pero respetando su arquitectura, su historia y las normas que la protegen. No se puede cambiar una y otra vez la normativa para intentar sacar adelante un proyecto previamente decidido", ha concluido.