Por Andalucía pide la comparecencia del Comisionado para el Plan Doñana en el Parlamento por asentamientos de migrantes

El parlamentario andaluz de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo. - POR ANDALUCÍA

HUELVA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz de Por Andalucía Rafael Sánchez Rufo ha anunciado el registro de una batería de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones a la Junta de Andalucía sobre su actuación tras el incendio del pasado 6 de julio en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva). Por ello, pedirán la solicitud de comparecencia en el Parlamento del Comisionado del Plan Doñana para que informe sobre el grado de cumplimiento de las medidas sociales del marco de actuación y las políticas para la erradicación de los asentamientos chabolistas.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, Por Andalucía ha registrado varias preguntas dirigidas al Gobierno andaluz para conocer las actuaciones emprendidas tras el incendio y el desarrollo del Plan Estratégico para la Erradicación de los Asentamientos Informales (EASEM).

De este modo, Sánchez Rufo ha mostrado su preocupación por el futuro de las políticas destinadas a las personas migrantes tras la constitución del nuevo Gobierno andaluz y ha advertido de que "todo apunta a que quienes viven esta situación dramática no van a ser una prioridad nacional".

En este sentido, ha criticado el "endurecimiento" del discurso sobre inmigración y ha acusado al Ejecutivo autonómico de "limitarse a mover papeles de un sitio a otro sin destinar recursos ni ofrecer soluciones reales a quienes sufren una vulneración permanente de sus derechos más básicos".

El parlamentario ha recordado que la problemática de los asentamientos "no se limita a Palos de la Frontera", sino que también afecta a municipios como Moguer, Lucena del Puerto o Lepe, donde cientos de trabajadores y trabajadoras migrantes "continúan viviendo en condiciones de extrema precariedad, especialmente durante episodios de altas temperaturas".

"Las administraciones no pueden seguir mirando hacia otro lado ante una realidad que constituye un claro ejemplo de racismo institucional", ha afirmado.

Las preguntas registradas por Por Andalucía pretenden conocer qué medidas de emergencia ha adoptado la Junta para atender a las personas afectadas por el incendio, qué ayudas se van a poner en marcha para facilitar la recuperación de la documentación perdida y qué actuaciones concretas se han desarrollado dentro del Plan EASEM para avanzar en la erradicación del chabolismo.

Además, Sánchez Rufo ha reclamado información sobre el propio funcionamiento del plan estratégico. En concreto, pregunta quién está evaluando su desarrollo, qué indicadores se están utilizando para medir sus resultados y cuántos ayuntamientos han cumplido con la obligación de elaborar los planes locales de intervención integral previstos en dicho programa.

Respecto al Comisionado del Plan Doñana, el parlamentario considera "imprescindible" que comparezca en la Cámara andaluza para explicar el destino de las inversiones sociales comprometidas dentro del acuerdo para Doñana, que alcanzaban más de 20 millones de euros. "Queremos saber cuántas viviendas o alojamientos se han puesto realmente a disposición de estas personas y cuántas han podido abandonar los asentamientos gracias a esas inversiones", ha señalado.

Por Andalucía también reclama que la consejera de Servicios Sociales, Loles López, dé cuenta de las actuaciones desarrolladas desde su departamento para cumplir con los objetivos del plan autonómico de erradicación del chabolismo. Sánchez Rufo ha asegurado que su grupo mantendrá "una labor permanente" de fiscalización sobre esta materia y exigirá explicaciones "día a día y mes a mes" sobre las políticas impulsadas por la Junta de Andalucía y sobre el destino de los recursos públicos destinados a garantizar unas condiciones de vida dignas para las personas migrantes que viven y trabajan en la provincia de Huelva.