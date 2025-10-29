Con Andalucía presenta a Pleno del Ayuntamiento de Huelva una iniciativa centrada en "la crisis de los cribados"

HUELVA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal de Con Andalucía (Izquierda Unida, Podemos, Iniciativa) en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha presentado dos propuestas al Pleno municipal de octubre, centradas en la crisis sanitaria provocada por los retrasos en las pruebas de cribado del cáncer de mama y en la condena al genocidio del pueblo palestino.

Según ha indicado la coalición en una nota de prensa, en la primera de ellas, la edil ha subrayado que "la crisis del cribado de cáncer de mama que actualmente vive Andalucía es la más grave que ha padecido el Servicio Andaluz de Salud en toda su historia", una situación que ha generado, a su juicio, "alarma entre pacientes y profesionales sanitarios por los retrasos acumulados de hasta dos años en la provincia de Huelva".

Según los datos aportados en la moción, Huelva registra "557 nuevos casos de cáncer por cada 100.000 habitantes", pero su tasa de mortalidad --234 fallecimientos por cada 100.000-- es "la tercera más alta de Andalucía, solo por detrás de Córdoba y Cádiz". "Esta diferencia se atribuye, entre otras causas, al diagnóstico tardío y a las dificultades de acceso a servicios oncológicos especializados", señala el texto.

La propuesta exige a la Junta de Andalucía y al presidente, Juanma Moreno, que "asuman su responsabilidad política en este escándalo sanitario, al tiempo que solicita la publicación inmediata de los datos reales sobre las pruebas pendientes y los tiempos de espera". Además, insta a la administración autonómica a adoptar un "plan urgente" de refuerzo de la atención diagnóstica, con "inversión extraordinaria en tecnología, profesionales y recursos, especialmente en provincias con mayores tasas de mortalidad como Huelva".

La moción también pide que se establezcan "protocolos claros" de información a las mujeres participantes en los programas de cribado, garantizando que todas reciban los resultados en los plazos establecidos, y que "se abandone progresivamente el modelo de concertación con la sanidad privada, destinando todos los recursos a reforzar la sanidad pública".

"Huelva no puede seguir siendo la provincia olvidada en materia sanitaria. Cada retraso puede suponer una vida menos. La Junta debe asumir su responsabilidad y actuar con urgencia", ha declarado la concejala de Con Andalucía.

"CONDENA AL GENOCIDIO DEL PUEBLO PALESTINO"

La segunda iniciativa presentada por Con Andalucía al Pleno municipal solicita al Ayuntamiento de Huelva que exprese su condena al "genocidio cometido contra el pueblo palestino en la Franja de Gaza". El texto recuerda que "más de sesenta mil personas han sido asesinadas, entre ellas más de veinticinco mil niños y niñas, y denuncia la inacción de la comunidad internacional ante esta tragedia humanitaria".

La moción exige "una paz duradera, el reconocimiento de los derechos históricos del pueblo palestino y la reparación a las víctimas, garantizando que los responsables de los crímenes comparezcan ante la Corte Penal Internacional.

"La defensa de los derechos humanos no conoce fronteras. Como ciudad comprometida con la justicia y la paz, Huelva no puede mirar hacia otro lado", concluye la concejal.