Con Andalucía reclama al Ayuntamiento de Huelva la creación de una red de refugios climáticos ante las olas de calor

La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi. - CON ANDALUCÍA

HUELVA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Con Andalucía en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha reclamado al equipo de Gobierno la puesta en marcha de una red de refugios climáticos que permita proteger a la ciudadanía frente a las cada vez más frecuentes e intensas olas de calor.

Según informa la coalición en nota de prensa, Rossi ha subrayado que esta iniciativa ya fue presentada por su grupo hace dos años y rechazada por el equipo de Gobierno del Partido Popular, una decisión que, a su juicio, "ha demostrado ser un error ante el aumento de los episodios de calor extremo que sufre la ciudad cada verano".

"La crisis climática ya no es una amenaza futura, sino una realidad que afecta directamente a la salud de las personas. Las administraciones tienen la obligación de adaptarse y proteger especialmente a quienes son más vulnerables, como las personas mayores, la infancia, las personas con enfermedades crónicas o quienes no disponen de viviendas adecuadamente climatizadas, ha señalado la concejal.

Del mismo modo, Rossi ha indicado que en la capital onubense continúa habiendo trabajadores que tienen que seguir trabajando durante las olas de calor, como los empleados y empleadas de la zona ORA de la hostelería, repartidores, etc., que "carecen de espacios en los que refugiarse en caso de necesidad".

Con Andalucía propone que el Ayuntamiento habilite una red de espacios públicos de acceso gratuito repartidos por todos los barrios de la ciudad, aprovechando instalaciones municipales como bibliotecas, centros sociales, centros cívicos, instalaciones deportivas o edificios públicos climatizados, complementándolos con zonas exteriores dotadas de sombra, arbolado, bancos y puntos de agua.

"La solución no pasa únicamente por refugiarse en los centros comerciales. El Ayuntamiento dispone de numerosos edificios municipales que podrían convertirse fácilmente en espacios seguros durante los episodios de altas temperaturas, con una adecuada señalización, horarios ampliados y una campaña informativa para que toda la ciudadanía conozca dónde puede acudir, ha explicado Rossi.

La portavoz municipal ha destacado que "numerosas ciudades españolas" ya han desarrollado este tipo de iniciativas. "Barcelona cuenta desde hace años con una amplia red de refugios climáticos distribuidos por toda la ciudad, Bilbao dispone de más de un centenar de espacios interiores y exteriores adaptados para combatir el calor, mientras que otras capitales como Murcia o Valencia también han comenzado a implantar redes específicas para proteger a la población durante los episodios de temperaturas extremas", ha explicado.

Frente a estos ejemplos, Huelva "continúa sin ofrecer este servicio" público pese a registrar veranos cada vez más cálidos. Rossi considera que la implantación de estos espacios "debe formar parte de una estrategia más amplia de adaptación al cambio climático", que incluya también la plantación de arbolado, la creación de más zonas de sombra, la instalación de fuentes de agua potable y la renaturalización de calles y plazas para reducir el efecto de isla de calor que sufren las ciudades.

"No podemos seguir reaccionando únicamente cuando llegan las alertas por altas temperaturas. Hay que planificar, prevenir y proteger a la población. Otras ciudades ya lo están haciendo y Huelva no puede quedarse", ha afirmado.

Por último, la concejal ha instado al equipo de gobierno a reconsiderar la negativa que mostró hace dos años y "abrir un proceso de trabajo con los servicios municipales para diseñar una red de refugios climáticos que pueda estar operativa cuanto antes, especialmente en aquellos barrios con menor cobertura de zonas verdes y mayor vulnerabilidad social".