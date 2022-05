Andalucía por Sí Huelva advierte de un "abandono continuado" que "golpea" la Barriada de la Navidad

HUELVA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

Andalucía por Sí Huelva ha advertido este lunes de un "abandono continuado" que "golpea de forma especial" la Barriada de la Navidad de la capital onubense.

Así lo ha indicado el partido en un comunicado, donde ha señalado que se ha visitado "a petición de los vecinos" esta barriada "para que pudiéramos comprobar la situación de abandono y falta de limpieza que tienen actualmente muchas de las zonas que la componen".

"Creemos que para la Concejalía de Hábitat Urbano e Infraestructuras deben existir varias realidades en la citada barriada. Una más cercana a la falsa idea que quiere vender este consistorio, sobre el nivel de limpieza y mantenimiento que tiene la ciudad", ha manifestado.

Frente a esa realidad, continúa el partido, "está la que viven muchos de los vecinos que ves una vez que traspasas las primeras líneas de viviendas, encontrándote que la falta de mantenimiento es latente según avanzas más y más hacia el interior".

"Andando por las calles encontramos como el asfalto hace tiempo que no se renueva, presentando abundantes grietas y baches en casi la totalidad de la zona. Al llegar a una de las plazoletas con las que cuenta la barriada en la Calle Anunciación nos comentaron que la falta de atenciones en este enclave es crónica, faltándole las farolas normalmente y con un mobiliario antiguo en un estado deleznable", ha dicho.

Tras esto, ha lamentado que "es tal la falta de inversiones en esta barriada que, al caminar por ella, ves las arquetas tapadas con todo tipo de objetos con tal de que las plagas de cucarachas no inunden las viviendas, algo que dice mucho del pasotismo con el que trata la concejala Esther Cumbreras de Hábitat Urbano e Infraestructuras tal zona de Huelva".

"No podemos olvidar las basuras que decoran cada pequeño descampado, junto a una maleza que parece no existir para ningún responsable de este ayuntamiento cuando las altas temperaturas se acercan, pudiendo producir un incendio en cualquier momento o como una zona dedicada a aparcamiento no puede usarse debido a la falta de una rampa que sirva para poder evadir los bordillos y poder usarlo como bolsa de aparcamientos", ha concluido.