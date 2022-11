Andalucía por Sí lamenta que "continúa la falta de mantenimiento" de las calles de la barriada de Nueva Huelva.

HUELVA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Andalucía Por Sí ha lamentado este jueves que "continúa sin mejorar la situación" de la barriada de Nueva Huelva de la capital, que se traduce, a su juicio, en la falta de mantenimiento.

Según ha indicado la formación en una nota de prensa, Andalucía por Sí ha explicado que ha vuelto a la barriada después de ver que "las incidencias transmitidas por los vecinos, que habíamos advertido anteriormente no han sido escuchadas, comprobando que la situación general de la citada barriada no ha mejorado sino empeorado en estos últimos meses".

En este sentido, ha subrayado que el acerado "está hundido presentando un suelo irregular", ello sumado a "la gran falta de los mismos tacos debido al nulo mantenimiento", lo que ha provocado "decenas de accidentes, sobre todo en personas mayores.

"La calzada en esta barriada tampoco se diferencia mucho del acerado, viendo como en diversas partes de la avenida Andalucía se acumulan numerosos baches y parches tanto en el firme como en los pasos de peatones, preguntándonos si el plan de asfaltado anual nunca llega a esta barriada a diferencia de otros lugares", han incidido.

Por ello, han criticado que la equipación con la que cuenta Nueva Huelva presenta "deficiencias en las dos pistas deportivas, tales como roturas en el vallado por actos vandálicos, dejando filos cortantes en zonas donde decenas de ciudadanos pasan a diario", toda vez que han alertado de que "se ha tenido que utilizar alambres para evitar la caída de diversas partes de la misma tanto de los postes como de la valla".

"El interior de las propias pistas no es que estén en mejor lugar, siguen las mismas manchas producidas por los ejemplares de tipuanas produciendo caídas por el suelo pegajoso, aumentando la ya deficiente situación del suelo que tiene continuos agujeros y rajas en el propio hormigón", han subrayado.

En este sentido, la formación ha indicado que cada una de estas "incidencias fueron denunciadas por Línea Verde por los vecinos, cuya contestación automática fue que no procede o directamente desaparecían sus quejas como si no las hubieran puesto".

"Pensamos que los problemas de seguridad parecen ser olvidados por la corporación municipal, viendo que aún no se han solucionado, ello unido a la inseguridad que están creando los coches a alta velocidad que atraviesan las calles de la barriada, provenientes del Torrejón, y los altercados con los patinetes eléctricos y los actos vandálicos como el que se dio con la rotura de dos lunas de un coche al ser lanzado un taco del suelo", han añadido.

No obstante, Andalucía por Sí ha asegurado que siguen esperando "una respuesta seria" por parte del concejal de Seguridad Ciudadana y Movilidad, Luis Albillo, "después de las excusas que nos brindó en la reunión que tuvimos con él".

"La realidad de esta barriada nos hace preguntarnos por qué desde la corporación municipal no se actúa con celeridad para resolver los problemas que afectan a los ciudadanos. Por qué la concejal de Infraestructuras y Hábitat Urbano, Esther Cumbrera, no realiza un plan de choque para resolver el problema de nulo mantenimiento; o por qué la concejala de Participación Ciudadana y Deportes no mejora la situación de dotación de las pistas deportivas de Cañaveral de León y Castaño del Robledo", han concluido.