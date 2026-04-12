Por Andalucía valora la "respuesta masiva" de los ciudadanos contra el "deterioro" de la sanidad pública

Miembros de Por Andalucía en la manifestación de Mareas Blancas en Huelva - POR ANDALUCÍA

HUELVA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

La coalición Por Andalucía ha participado este domingo en la manifestación en defensa de la sanidad pública celebrada en Huelva, una movilización convocada por la Marea Blanca que ha reunido a alrededor de 4.000 personas, según datos de la organización.

Durante el recorrido, el candidato de Por Andalucía por la provincia de Huelva al Parlamento José Antonio Jiménez ha reclamado el "cumplimiento de los compromisos sanitarios pendientes en la provincia" y ha denunciado el "abandono" que sufre el sistema público de salud.

En este sentido, ha señalado, según se recoge en un comunicado, que "en Huelva necesitamos fundamentalmente que se cumplan las promesas", poniendo como ejemplo la situación de los Centros Hospitalarios de Alta Resolución (Chares), sobre los que ha asegurado que "no sabemos nada".

Asimismo, ha criticado que el anunciado hospital materno-infantil "no se ha puesto en marcha", lamentando que "se pone la primera piedra como en miles de cosas que después no se terminan".

El candidato ha insistido en que la defensa de la sanidad pública debe ser una prioridad política y social, subrayando que "la sanidad pública no se vende", por lo que ha rechazado cualquier proceso de privatización. "No se puede plantear nada sin la gente, sin nuestros servicios públicos", ha afirmado.

"No a la privatización, sí a la sanidad pública", ha indicado y ha ha hecho referencia a problemas recientes en el sistema sanitario, criticando la "falta de respuestas ante situaciones graves ocurridas en los últimos meses".

"Hace más de seis meses que se produjo un gran problema con los cribados del cáncer de mama y hoy en día tampoco tenemos claro los datos de las personas que han llegado a desarrollar un cáncer", ha denunciado, incidiendo en la "falta de información y transparencia".

A su juicio, "la sanidad pública no aguanta otra legislatura del PP", por lo que es necesario "un cambio en las políticas sanitarias en Andalucía".

Por Andalucía ha vinculado la protesta ciudadana con las propuestas concretas que recoge su programa electoral en materia sanitaria, tanto a nivel andaluz como específicamente para la provincia onubense y que son compromisos del candidato a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo.