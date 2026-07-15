El Año Jubilar Rociero se abrirá el 15 de agosto, a las puertas del Rocío Chico y la Venida de la Virgen

Presentación de la programación de verano de la Hermandad Matriz de Almonte. - HERMANDAD MATRIZ DE ALMONTE

ALMONTE (HUELVA), 15 (EUROPA PRESS)

La Hermandad Matriz de Almonte ha presentado este miércoles su programación de verano, especialmente marcada por la Venida de la Virgen, que tendrá lugar el próximo 19 de agosto, la celebración del Rocío Chico y la apertura del Año Jubilar del Rocío. El calendario reúne, además, durante las próximas semanas, citas como el Encuentro de Jóvenes Rocieros, exposiciones, actividades formativas y otros cultos.

Según ha indicado la Matriz en una nota de prensa, el presidente de la institución rociera, Santiago Padilla, ha anunciado que la apertura del Año Jubilar del Rocío tendrá lugar el 15 de agosto, a las 11,00 horas, en el Santuario de Nuestra Señora del Rocío, con una eucaristía presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez Sierra. Será el tercer Año Jubilar concedido por la Santa Sede a la devoción rociera y el primero motivado expresamente por la Venida de la Virgen a Almonte.

A partir del día siguiente comenzarán los cultos del Rocío Chico, la celebración con la que Almonte renueva cada mes de agosto el voto de acción de gracias realizado, este año, desde hace 213 años. El triduo se celebrará los días 16, 17 y 18 de agosto, a las 21,15 horas, con el rezo del santo rosario, el ejercicio del triduo y la eucaristía, y culminará el día 19 con la Solemne Función del Voto.

Así, Padilla ha dado a conocer la programación durante una rueda de prensa celebrada en la Sede Social de la Hermandad Matriz, en Almonte, junto al delegado de Cultos, Pedro Miguel Aceitón; el delegado de Juventud, Javier Giménez; y el delegado de Formación, Antonio Ramos.

EL ROCÍO CHICO Y LA VENIDA DE LA VIRGEN

Las eucaristías del triduo estarán presididas por el párroco de Almonte y rector del Santuario, Francisco M. Valencia, el domingo 16; el consejero general de la Congregación Salesiana, Juan Carlos Pérez, el lunes 17; y vicario general de la Diócesis de Huelva, Joaquín Sergio Sierra el m,artes 18. El día 16, a las 19,30 horas, tendrá lugar, además, el juramento e imposición de medallas a los nuevos hermanos.

Los cultos estarán acompañados cada día por diferentes coros, los de las hermandades del Rocío de Rociana del Condado, Camas, y por el coro de la Hermandad Matriz. En la Función del Voto intervendrá la Coral Polifónica Cultural de La Palma del Condado. A las doce de la noche del 18 al 19 de agosto se celebrará el santo rosario por el itinerario tradicional, presidido por el simpecado de la Hermandad Matriz, acompañado por los sones de la Escuela de Tamborileros de la institución almonteña.

El día 19, a las 10,00 horas, tendrá lugar la Solemne Función del Voto, presidida por el obispo de Huelva, Santiago Gómez, y posteriormente la procesión eucarística por el entorno del Santuario. Ese mismo 19 de agosto tendrá lugar la Venida de la Virgen a Almonte. Vestida con sus galas de Pastora, será trasladada a hombros de los almonteños por el camino de Los Llanos.

Como sucede durante la Romería, no tendrá una hora fijada de salida, aunque este rito cuenta con momentos especialmente señalados: al atardecer se le colocará el pañito y guardapolvo, casi a las afueras de la aldea, y al amanecer le será retirado en el Alto del Molinillo del Chaparral, ya en Almonte.

La Virgen permanecerá durante los siguientes nueve meses en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción del municipio, en un curso especialmente marcado por su presencia en el pueblo y por la celebración del Año Jubilar. Toda la realidad rociera que ocurre en el Santuario, entre ellas las peregrinaciones de las hermandades del Rocío, se sucederán en el templo almonteño.

La preparación espiritual ante su llegada tendrá uno de sus principales momentos del 6 al 14 de agosto, con nueve rosarios por las calles de Almonte. Presididos por el Simpecado de camino de la Hermandad Matriz y acompañados también por su Escuela de Tamborileros, comenzarán cada noche a las 21,00 horas y recorrerán cerca de 17.400 metros a lo largo de nueve itinerarios diferentes.

Como novedad, algunos días los recorridos comenzarán o finalizarán en puntos distintos a la parroquia, como son la ermita del Cristo y las capillas de Nuestro Padre Jesús Cautivo y Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, acercando esta preparación espiritual a distintos puntos del municipio.

JUVENTUD, FORMACIÓN Y CULTURA

Este sábado, 18 de julio, a las 21,00 horas, se celebrará una eucaristía de acción de gracias en el Santuario, en reconocimiento a los almonteños que han sido hermanos mayores de la Hermandad Matriz a lo largo de su historia. El 25 de julio, a la misma hora, se celebrará la sabatina mensual, que tendrá un significado especial al ser la última con la Virgen en su Santuario antes de su traslado a Almonte.

Del 24 al 26 de julio tendrá lugar el XXXVI Encuentro de Jóvenes Rocieros en la Casa Hermandad de El Rocío, bajo el lema 'Contigo en el camino, Rocío'. Cerca de un centenar de jóvenes de Almonte y de distintas hermandades filiales participarán de una experiencia que fomenta los valores cristianos y rocieros y que acoge actividades de convivencia y formación. Además, visitarán Almonte para conocer cómo se prepara el pueblo ante la llegada de su Patrona.

El 5 de agosto, a las 21,00 horas, el Santuario acogerá la Exaltación de la Venida de la Virgen, a cargo del periodista Carlos Herrera, que será presentado por el empresario Ricardo Laguillo.

El patio de la Casa Hermandad acogerá además el ciclo Diálogos de Verano. Comenzará el 28 de julio con una conferencia de la arquitecta Natividad López sobre la catedral efímera de la Venida de 2019; continuará el día 29 con una propuesta sobre la visión de los traslados en la obra de Maireles, acompañada de luz y música en directo; y concluirá el 4 de agosto con una mesa redonda sobre los traslados de ayer y hoy y la proyección previa de una película amateur de 1971.

La Casa Hermandad albergará también hasta el 30 de agosto las exposiciones 'Sagrada', de Ricardo Gil, y 'Traslado', del fotógrafo portugués Luis Henrique da Cruz. La primera reúne 23 lienzos inspirados en antiguas fotografías y la segunda ofrece una mirada fotográfica sobre los traslados de la Virgen. Ambas podrán visitarse en horario de 18,00 a 22,00 horas.