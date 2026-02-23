Antonio Maíllo presenta este martes en Huelva a la ciudadanía el proyecto de Por Andalucía

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo. - IU

HUELVA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía por la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, protagonizará este martes 24 de febrero un acto público en Huelva capital en el que expondrá las principales líneas del proyecto de la formación para Andalucía y, de manera específica, para la provincia de Huelva.

El encuentro tendrá lugar a las 19,00 horas en el Centro Social Lazareto y se plantea como un acto abierto, en el que la ciudadanía "podrá conocer de primera mano las propuestas de la coalición de izquierdas", ha indicado IU en una nota.

Maíllo ha destacado que "Huelva tiene una cita donde mantendremos un encuentro abierto con la ciudadanía onubense para explicar el proyecto de Por Andalucía". El candidato ha subrayado que "será un encuentro en el que se abordarán las soluciones que desde la coalición tenemos para los problemas de Huelva y su provincia además de aquellas cuestiones que afectan a toda Andalucía como es el empleo, los servicios públicos, la vivienda accesible, la violencia machista, la transición ecológica justa y oportunidades para nuestra juventud".

Maíllo ha defendido que la provincia necesita una "estrategia clara" que combine desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad ambiental. "No nos resignamos a que Huelva y Andalucía permanezcan en un segundo plano porque este territorio tiene solución", ha afirmado, insistiendo en que Por Andalucía aspira a "situar a la provincia en el centro de las políticas públicas".

"Animamos a toda la ciudadanía de Huelva a acudir, a participar y a conocer de primera mano el proyecto que defendemos para Andalucía", ha señalado el candidato. El encuentro contará además con una amplia representación de la sociedad civil onubense y con representantes de numerosos colectivos sociales de la provincia, "reforzando el carácter abierto del acto".

Junto a Antonio Maíllo intervendrán el secretario general de Iniciativa del Pueblo Andaluz, José Antonio Jiménez; la portavoz de Izquierda Unida en Nerva, Carmen Contreras; y la coordinadora de la asamblea de Izquierda Unida en Trigueros, Cecilia Peral, quienes aportarán la visión municipalista y el trabajo desarrollado en distintos territorios de la provincia.