Antonio Pérez Ríos recibe el Premio de Poesía Juan Ramón Jiménez 2025 (Huelva) por 'El undécimo mandamiento'

HUELVA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El madrileño Antonio Pérez Ríos ha recibido este martes el Premio Iberoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez por su poemario 'El undécimo mandamiento'. En un acto celebrado en la Iglesia del Monasterio de Santa Clara de Moguer, el presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, y el presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y alcalde de Moguer, Gustavo Cuéllar, han hecho entrega del premio, dotado con 25.000 euros, junto al ejemplar del poemario, editado por la institución provincial.

El presidente de la Diputación ha felicitado al ganador en cuya voz, ha dicho, "no solo se reconoce un presente literario lleno de madurez, sino también una referencia para el porvenir de la poesía iberoamericana", ha indicado la institución supramunicipal en una nota.

Toscano ha ratificado el "compromiso" con un premio "que queremos y necesitamos que continúe siendo un referente sólido para la poesía internacional, un espacio de escucha y reconocimiento para quienes dedican su vida a escribir en verso las verdades más profundas".

Con 45 ediciones de vida, ha destacado la historia y la "demostrada capacidad" de este Premio Iberoamericano "para continuar creciendo con el paso del tiempo, con la misma fuerza con la que Juan Ramón Jiménez defendía la belleza y la pureza de la poesía". "No es sólo un galardón literario; es un puente, un espacio donde las voces se encuentran, donde se reconoce la diversidad y el talento, pero también la hermandad cultural entre Huelva y el mundo hispanoamericano, entre las dos orillas del idioma que compartimos", ha dicho Toscano.

El presidente de la Diputación ha señalado que "desde el territorio de donde partieron las naves que abrieron un diálogo nuevo entre continentes" y ha asegurado que "ese vínculo histórico, geográfico y espiritual, se prolonga hoy en la palabra poética. Y nadie como Juan Ramón Jiménez supo encarnar esa conexión. Su huella no solo está en la lírica española, sino también en la poesía de América Latina, donde su idea de una poesía pura, de una voz esencial, sigue viva en autores de todas las generaciones", ha añadido.

Según Toscano, el eco del poeta "llegó y sigue llegando a toda esa inmensa comunidad literaria que escribe en español, desde contextos y paisajes diversos, pero con una misma raíz profunda". Un espíritu que está muy presente en la edición de este año, con obras participantes de una docena de países iberoamericanos, por lo que este 45 Premio es también "una celebración de los vínculos que nos unen, a través del océano y del tiempo".

Por su parte, el presidente de la Fundación Zenobia-Juan Ramón Jiménez y alcalde de Moguer, ha subrayado que el premio es, "hoy por hoy, uno de los certámenes literarios más vivos y prestigiosos del ámbito hispanohablante" y "debemos entre todas las administraciones y patronos, seguir trabajando en la difusión del legado literario, histórico y patrimonial de Zenobia y de Juan Ramón Jiménez, en Moguer y en el mundo". Gustavo Cuéllar se ha referido al poemario ganador como "un libro profundamente humano, donde la poesía se convierte en consuelo, en meditación y en verdad".

El escritor premiado, Antonio Pérez Ríos, ha agradecido el premio y ha manifestado su creencia en que "la poesía es una llamarada y el poema es su quemadura. Solo las llamas llegan a donde no alcanza la razón: al corazón del hombre. Que ardan todas las ideas y todos los que pretendan salvarle. La poesía que no quema no es poesía", ha subrayado.

Pérez Ríos asegura que con 'El undécimo mandamiento', ha prendido fuego a "un territorio, al territorio de la vida de su padre, protegido por el amor, arrasado por la enfermedad, arrasado por el tiempo. Este fuego es una ofrenda. La ofrenda por un padre enfermo, condenado a un mal que afecta a muchos padres y madres ante la mirada asombrada de sus hijos: la lenta e irreversible destrucción mental y física".

Esta concepción poética se plasma en el libro ganador, del que ha dado lectura a varios poemas. La ceremonia ha finalizado con una actuación musical de Laura Oliva.

SOBRE EL POEMARIO Y EL AUTOR

Según el Jurado de la 45 edición del Premio --integrado por los poetas Antonio Arroyo Silva, Tes Nehuén y Alejandro Céspedes--, el poemario narra la historia del deterioro del cuerpo y de la mente personificada en la figura del padre. "Es un viaje desde el pasado hasta el presente y desde éste hacia el exiguo futuro de quien yace en un hospital dando sus últimos latidos, mientras se va observando su decadencia. Un libro que, cargado de emoción, reflexiona sobre la vida, la muerte, el ser y el estar".

El autor retrata la experiencia del acompañamiento al enfermo y la pérdida progresiva de la identidad en un texto "en el que se entremezclan conceptos metafísicos y médicos en un diálogo con la enfermedad y la memoria". El Jurado ha destacado cómo el poeta "maneja simbólicamente el lugar de la luz ejerciendo un soporte para el desarrollo de la voz".

Antonio Pérez Río es poeta, fotógrafo, educador; licenciado en Derecho por la UCM, diplomado en Educación Social por la UNED y Máster de Poesía por la Escuela de Escritores. Ha viajado por una veintena de países, habla español, inglés, francés y ha "aprendido y olvidado otros tantos idiomas". Además, fundador y director de LENS Escuela de Artes Visuales. Miembro del colectivo poético Isotopía, con el que ha publicado el libro colectivo Marcas de agua en bordes de piedra (Editorial Grammata, Medellín, 2025).