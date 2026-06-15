El anuario gráfico de la Asociación de la Prensa repasa el año 2025 en Huelva a través de medio centenar de fotos

Presetación del anuario '400 ASA Historia Gráfica de un año. Huelva 2025'. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de la Prensa de Huelva y la Diputación Provincial han presentado el anuario '400 ASA Historia Gráfica de un año. Huelva 2025'. Una "referencia imprescindible" por los propios valores del fotoperiodismo que contiene, "contexto, criterio y sobre todo, verdad, algo que por desgracia hoy en día es difícil de distinguir y reconocer", ha destacado el presidente de la Diputación, David Toscano.

Toscano ha subrayado que los periodistas son "la mejor garantía que tenemos los ciudadanos de que lo que tenemos ante nuestros ojos es realmente una noticia y no desinformación". "Detrás de cada una de las imágenes que recoge el anuario "hay un profesional que ha sabido estar en el lugar adecuado, en el momento preciso, para contar lo que estaba ocurriendo. Y eso requiere oficio, experiencia, sensibilidad y, muchas veces, también sacrificio", ha manifestado.

Para Toscano, su publicación es "mucho más que una recopilación de imágenes", es "una mirada colectiva sobre un año de la vida de Huelva, una forma de explicar lo que hemos vivido durante el último año", ha indicado la Diputación en una nota.

En este sentido, afirma que para la Diputación Provincial es "un orgullo" colaborar en su edición "para que estas imágenes sigan llegando a los ciudadanos", porque creen en "el valor del periodismo de proximidad, el que habla de lo nuestro, de lo local y en el trabajo de los profesionales de la comunicación y en la importancia de conservar este patrimonio gráfico que ayuda a entender quiénes somos y cómo evolucionamos como provincia".

La variedad de imágenes del anuario capturan, según la presidenta de la Asociación de la Prensa de Huelva, Aurora Smet, "la diversidad y riqueza visual de la sociedad onubense". "Cada imagen contextualiza el significado de algo con trascendencia social, actuando como un registro histórico que permite documentar la evolución de nuestra comunidad, capturando la esencia, los eventos y las emociones de cada año y será legado para futuras generaciones".

Esta publicación permite "reflexionar sobre sus logros, situaciones y lecciones aprendidas, fomentando el orgullo y la identidad local gracias a los fotoperiodistas que participan en el anuario, reconocidos a todos los niveles, que recopilan resultados de datos relevantes del ámbito cultural y social, permitiendo analizar la transformación de la sociedad".

Para Smet, los anuarios locales son "un hecho del pasado y del presente" que "garantizan que la memoria de un lugar y su gente no se pierda", a la vez que "sirven de guía funcional para la administración local".

'400 ASA Historia Gráfica de un año. Huelva 2025' recoge momentos de diferentes ámbitos y temas como las inundaciones provocadas por las borrascas; la Saca de las Yeguas; la reivindicación de infraestructuras para la provincia y acontecimientos culturales, deportivos y sociales; así como la actividad institucional y las tradiciones que forman parte de la identidad onubense.

Todos ellos tienen algo en común y es que "alguien estuvo allí para contarlos". Con formato de colección de postales extraíbles, contiene más de medio centenar de fotografías realizadas por María Clauss, Juan Antonio Hipólito, Alberto Domínguez, Alberto Díaz, Antonio Pizarro, Clara Carrasco, Jesús Fernández, Jesús Morón, Jesús Ricca, Jordi Landero, Josué Correa, Lucía Salguero, Julián Pérez, Rafael García Rebollo, Maria Pecero y Norberto J.Ruiz.

La Asociación de la Prensa de Huelva edita desde 2006 este anuario, que rescata las imágenes de los principales acontecimientos acaecidos en la provincia onubense durante los últimos 365 días y que fueron publicadas en la prensa escrita y digital. Desde 2024 la Diputación Provincial de Huelva lo patrocina y cuenta la colaboración de los medios de comunicación provinciales.

Además de contribuir a la memoria colectiva, es un homenaje a los reporteros gráficos que captan con sus objetivos los momentos más trascendentales de la actualidad "para cumplir con su misión de mantener informada a la sociedad".