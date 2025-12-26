Aprobados definitivamente los tres planes EDIL de la Diputación de Huelva con 21 millones de euros de inversión

El presidente de la Diputación de Huelva, Davir Toscano. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Huelva, David Toscano, ha valorado la aprobación definitiva de los tres Planes de Actuación Integrados (PAI) concedidos a la institución provincial en el marco de la convocatoria europea EDIL, cofinanciada por la Unión Europea a través de los fondos Feder, una resolución que permitirá movilizar 21 millones de euros de inversión en la provincia, con posibilidad de ampliación hasta 30 millones en función del grado de ejecución de los proyectos.

La resolución definitiva, publicada tras la aprobación provisional del pasado 2 de octubre por la Dirección General de Fondos Europeos, supone el inicio de una fase clave para la puesta en marcha de estos proyectos, diseñados para impulsar el desarrollo integrado de distintos territorios de la provincia en el periodo 2021-2027, ha indicado la institución provincial en una nota.

Los tres planes aprobados contemplan una inversión superior a siete millones de euros cada uno, de los que el 85% (17,9 millones de euros) están cofinanciados por los fondos Feder, mientras que el resto será aportado inicialmente por la Diputación de Huelva, que posteriormente articulará acuerdos con los ayuntamientos para el reintegro progresivo de las cantidades correspondientes.

David Toscano ha subrayado que "se trata de un logro sin precedentes para la Diputación dentro de una misma convocatoria europea, fruto de un trabajo riguroso y de una planificación compartida con los municipios, que nos permite transformar fondos europeos en proyectos reales al servicio de las personas".

ÁREAS DE LOS PLANES

Los Planes de Actuación Integrados se estructuran en torno a tres áreas urbanas funcionales: el Área Funcional de Aracena, que engloba a 29 municipios de la Sierra; el Área Funcional de Valverde del Camino, con cinco municipios del Andévalo; y el Área Funcional de La Palma del Condado, integrada por 13 municipios del Condado.

Las actuaciones previstas permitirán desplegar proyectos vinculados a movilidad sostenible, digitalización, eficiencia energética, mejora del espacio público, regeneración del patrimonio cultural y natural y dinamización social, "con especial atención a la población joven".

El presidente ha destacado además el carácter participativo del proceso de elaboración de los planes, "que no se han diseñado desde un despacho, sino desde el diálogo con los ayuntamientos y la ciudadanía, alineando las inversiones con las necesidades reales del territorio".

INVERSIÓN GLOBAL DE 77,3 MILLONES

A los planes aprobados a la Diputación de Huelva se suman los Planes de Actuación Integrados concedidos a otros municipios y entidades de la provincia, como el Ayuntamiento de Huelva, Aljaraque, Ayamonte, Isla Cristina y la Mancomunidad de Municipios Beturia, lo que eleva la inversión total prevista en el conjunto del territorio onubense hasta 77,3 millones de euros gracias a esta convocatoria cofinanciada con fondos Feder.

Con la resolución definitiva ya publicada, se abre ahora "una etapa decisiva de ejecución". El primer hito está fijado para marzo de 2027, fecha en la que deberá haberse seleccionado el 70% de las operaciones y justificado el 20% de la ayuda, un requisito clave para optar a la ampliación de la financiación hasta los 30 millones de euros.

Desde el Servicio de Desarrollo Local y Fondos Europeos de la Diputación ya se trabaja en el arranque de los planes, con reuniones técnicas previstas en enero con los ayuntamientos de cada área funcional. "La implicación municipal será determinante para cumplir los plazos y garantizar que estos fondos se traduzcan en mejoras tangibles para nuestros pueblos", ha concluido Toscano.