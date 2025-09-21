Arden unas 70 chabolas en un incendio sin heridos en un asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva)

Incendio en el asentamiento de Palos de la Frontera (Huelva). - CONSORCIO PROVINCIAL DE DE BOMBEROS DE HUELVA

PALOS DE LA FRONTERA (HUELVA), 21 (EUROPA PRESS)

Más de 70 chabolas han ardido en la madrugada de este domingo en un incendio declarado en Palos de la Frontera (Huelva) sin que se hayan registrado heridos, según informa el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

El Teléfono de Emergencias 112 recibió a las 04,50 horas de la madrugada la primera de varias llamadas que alertaban de un fuego que afectaba a varias infraviviendas en el polígono industrial de San Jorge.

Rápidamente se activó a Guardia Civil y a Policía Local, que procedieron al desalojo preventivo de las chabolas, a bomberos del Consorcio y al Centro de Emergencias Sanitarias 061, sin que finalmente haya sido necesaria su intervención al no registrarse heridos.

Según fuentes de bomberos, en total han ardido más de 70 chabolas y el fuego también ha afectado a la vegetación de la zona. El incendio quedó perimetrado y ninguna persona ha resultado afectada.

En la intervención han participado siete bomberos y cinco vehículos de los parques de San Juan del Puerto y Punta Umbría. A esta hora, los efectivos trabajan en las tareas de refresco y control de la zona.