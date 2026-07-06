Arias pide explicaciones al PSOE de Huelva por la supuesta "operación" para que Gaviño sea concejal

El teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente y portavoz del equipo de Gobierno, Felipe Arias. - AYUNTAMIENTO DE HUELVA

HUELVA 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcaldesa de Urbanismo y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Huelva y portavoz del Gobierno, Felipe Arias, ha pedido explicaciones al PSOE por "intentar manipular" una lista con "una maniobra escandalosa" para que el secretario general del PSOE de la ciudad sea concejal.

En rueda de prensa, Arias ha indicado que los dirigentes del Partido Socialista de Huelva "han mentido" y que no le sorprende porque "está en su ADN. "Pero lo que nos duele es que hayan querido estafar a los ciudadanos de Huelva intentando manipular una lista con una maniobra escandalosa, querer colar por la puerta de atrás a alguien que no se presentó en esas listas electorales y que fue concejal de este Ayuntamiento y el anterior alcalde, el señor Cruz, lo echó de su equipo de gobierno".

"La 'operación Gaviño' ha sido un absoluto fracaso, ha naufragado antes de salir, pero lo que nos sorprende es que siguen negando la mayor, es decir, a pesar de las informaciones que se están dando a conocer, el Partido Socialista lo niega sistemáticamente. Con lo cual el Partido Socialista de Huelva en este momento tiene un problema".

Al respecto, Arias ha señalado que en este asunto "están implicados el anterior alcalde Gabriel Cruz y concejales, y todo esto en el amparo de las directrices que da María Jesús Montero desde Andalucía"

"Un auténtico ataque a los principios más básicos de la democracia. Un escándalo sin precedentes en la capital donde jamás, nunca antes se había visto una situación de este tipo. Una estafa en toda índole y que ha ocurrido desde dentro de su partido", ha aseverado.

Así, ha indicado que eso "no ha ocurrido jamás", por "mucho que quieran normalizar una estrategia donde por carambola, al haberle salido mal las encuestas y los resultados que tenían en las autonómicas, querían también hacer forzar el cese o la renuncia de la parlamentaria que evidentemente ha dicho que por qué va a renunciar".

Por todo ello, el concejal ha pedido explicaciones al PSOE de por qué "han negado políticamente mintiendo reiteradamente un día tras otro desde hace más de un mes" y "por qué quiere hacer esas trampas con unas listas donde se quiere colar por la puerta de atrás sin haber sido votado en unas elecciones"

"Estas son las respuestas que el Partido Socialista y que todos los ciudadanos están expectantes de conocer durante estos días y que nos gustaría que en las próximas comparecencias del Partido Socialista explicara con realidad y no saliéndose con evasivas ni con la tangente", ha concluido.