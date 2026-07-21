Aroche (Huelva) presenta el XI Festival de Diana y la Noche de las Velas, dos citas para "disfrutar de su patrimonio"

Presentación del XI Festival de Diana y la Noche de las Velas de Aroche. - DIPUTACIÓN DE HUELVA

HUELVA 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Huelva ha acogido este martes la presentación de dos citas culturales "emblemáticas" del verano en la Sierra de Huelva: la XI edición del Festival de Diana, que se celebrará el próximo 25 de julio en el yacimiento arqueológico de Arucci Turobriga, y la Noche de las Velas, prevista para el 7 de agosto, cuando el casco histórico de Aroche volverá a iluminarse con más de 3.000 velas en un recorrido lleno de música, patrimonio y belleza.

Según ha indicado la institución provincial en una nota de prensa, la diputada de Cultura, Gracia Baquero, y la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, han presentado ambas iniciativas, consolidadas ya como "referentes de la programación cultural estival de la provincia".

Durante su intervención, Gracia Baquero ha subrayado que son dos citas que "hablan muy bien" de un municipio que "ha sabido convertir su patrimonio en una experiencia viva, compartida y abierta a todos". "Hay pueblos que cuidan su historia y otros, como Aroche, que además saben darle vida, entendiendo que la cultura no consiste solo en conservar lo que fuimos, sino en emocionarnos con ello y conseguir que vecinos y visitantes se sientan parte de ese legado".

Baquero ha destacado que tanto el Festival de Diana como la Noche de las Velas son "el mejor ejemplo de una cultura que nace del territorio, pone en valor un patrimonio excepcional como Arucci Turobriga y, al mismo tiempo, llena las calles de belleza, convivencia y oportunidades para seguir descubriendo uno de los municipios más bellos de la Sierra onubense".

La responsable de Cultura ha reiterado el respaldo de la Diputación a iniciativas de este tipo, afirmando que "cuando un ayuntamiento apuesta por la cultura con ilusión, sensibilidad y compromiso, no solo enriquece su programación, sino que fortalece su identidad, dinamiza su economía y proyecta una imagen de la provincia de la que todos nos sentimos profundamente orgullosos".

Asimismo, ha felicitado al Ayuntamiento de Aroche por "demostrar año tras año que la cultura puede ser una de las mejores cartas de presentación de un municipio".

Por su parte, la alcaldesa de Aroche, Cristina Romero, ha lanzado una "invitación especial" a los onubenses para que descubran la riqueza patrimonial y cultural del municipio. "Nos sentimos muy orgullosos de ser onubenses y nos gustaría que quienes visitan Aroche fueran, en su mayoría, personas de nuestra propia provincia, por ello queremos invitar a todos a venir a la Sierra y conocer un patrimonio que es único".

Romero ha recordado que Arucci Turobriga es el único yacimiento romano visitable de la provincia de Huelva, un espacio arqueológico vivo que continúa ofreciendo nuevos hallazgos gracias a las excavaciones. "Es un tesoro que tenemos en Huelva y una parada obligatoria para comprender la historia de nuestra tierra", ha señalado.

UN VIAJE AL PASADO ROMANO DE AROCHE

El XI Festival de Diana comenzará por la mañana en la Colección Arqueológica Municipal con una cata sensorial de quesos inspirados en la gastronomía romana, organizada por Arqueogastronomía, además de la presentación de las actas de las XXXVII Jornadas de Patrimonio de la Comarca de la Sierra y una exposición fotográfica dedicada a los primeros años de las excavaciones arqueológicas.

Por la tarde, la actividad se trasladará al yacimiento de Arucci Turobriga, donde el grupo Musae ofrecerá una oda a la diosa Diana, seguida de los tradicionales juegos gladiatorios a cargo de la asociación Ulpia Aelia.

El broche final llegará con la representación de la tragedia clásica 'Ifigenia en Áulide', interpretada por la compañía Balbo Teatro, dentro del Festival de Teatro Clásico Grecolatino de Aroche. Las entradas para la cata y el acceso a las actividades de la tarde, ambas con aforo limitado, podrán adquirirse en la Oficina de Turismo de Aroche.

UNA NOCHE "MÁGICA" BAJO LA LUZ DE MÁS DE 3.000 VELAS"

En cuanto a la Noche de las Velas, Cristina Romero ha explicado que se trata de una propuesta concebida para que cada visitante viva una "experiencia única". "Queremos que sea una cita íntima entre el visitante y nuestro barrio de La Cota, que descubra poco a poco la magia de cada rincón iluminado por las velas y de las actuaciones que encontrará durante el recorrido".

El próximo 7 de agosto, Aroche volverá a transformar su casco histórico en un escenario de "enorme belleza" con más de 3.000 velas y cinco espacios patrimoniales donde se desarrollarán actuaciones musicales simultáneas, incorporando este año un nuevo enclave al itinerario.

El municipio de Aroche reafirma con estas dos propuestas su apuesta por un modelo cultural que combina patrimonio, historia, artes escénicas y participación ciudadana, convirtiendo el legado histórico del municipio en un importante motor de desarrollo turístico y económico para la Sierra de Huelva.