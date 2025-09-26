Arranca la Feria Cinegética y de Productos Naturales de San Silvestre de Guzmán (Huelva)

Inauguración de la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales de San Silvestre de Guzmán (Huelva). - AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMÁN

SAN SILVESTRE DE GUZMÁN (HUELVA), 26 (EUROPA PRESS)

San Silvestre de Guzmán (Huelva) vive desde este viernes y hasta el domingo, 28 de septiembre, la celebración de la XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales, "consolidada como el gran referente del sector en la provincia de Huelva y entre las citas más destacadas de Andalucía y España".

Según ha indicado el Ayuntamiento del municipio en una nota de prensa, la inauguración oficial ha contado con la presencia del alcalde, José Alberto Macarro; la vicepresidenta de la Mancomunidad de Municipios Beturia, Mónica Serrano; el diputado provincial de Energía, Medio Ambiente, Caza y Plagas de la Diputación Provincial, Arturo Alpresa; y el delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Huelva, Pedro Yórquez, junto a representantes del sector y de numerosas entidades colaboradoras.

De este modo, José Alberto Macarro ha subrayado la "importancia" de este día para el municipio, ya que San Silvestre de Guzmán "se convierte en la capital de la caza, con una feria que es la expresión de nuestra historia, nuestra cultura y nuestro modo de vida".

Asimismo, el alcalde ha resaltado que esta actividad es "pasado, presente y sobre todo futuro", por lo que desde el Ayuntamiento van a "seguir defendiéndola, apoyándola y promoviéndola".

Este año, la feria ha dado "un salto cualitativo" con la ampliación del recinto ferial, incorporando un pabellón anexo y más superficie en el exterior. Gracias a ello, participan casi 70 empresas, lo que supone un 40% más que en 2024 y un récord absoluto de expositores.

El programa reúne medio centenar de actividades durante tres días, entre ellas exhibiciones de cetrería, talleres, concursos, taxidermia, armería, degustaciones gastronómicas, música, propuestas infantiles y actividades lúdicas. En esta vigésimo segunda edición, el Ayuntamiento ha reforzado especialmente la parte gastronómica y de ocio para que sea un evento para todos los públicos, desde los más pequeños hasta los mayores.

Asimismo, el alcalde ha dedicado unas palabras de agradecimiento a las sociedades de cazadores del Andévalo y de San Silvestre de Guzmán, protagonistas "indiscutibles" de esta cita: "A ellos va dedicada esta feria, porque siempre han creído en ella y la han hecho posible con su compromiso con este sector". También tuvo palabras de reconocimiento para las instituciones colaboradoras --Mancomunidad de Municipios Beturia, Diputación de Huelva y Junta de Andalucía-- y para las empresas patrocinadoras, cuya confianza ha hecho posible la consolidación de la feria como "un evento de referencia".

El alcalde ha concluido su intervención invitando a vecinos y visitantes "a vivir la feria, a recorrer cada rincón, sorprenderse con la variedad de propuestas, compartir momentos de convivencia y disfrutar del ambiente único que se respira en nuestro municipio". La XXII Feria Cinegética y de Productos Naturales permanecerá abierta hasta el domingo, 28 de septiembre, con una programación que confirma a San Silvestre de Guzmán como "la capital provincial de la caza y la cinegética".