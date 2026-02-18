Arranca en Huelva el proyecto Doñana Terra Innova para dinamizar la innovación sostenible en el entorno del parque

Reunión de lanzamiento del proyecto Doñana Terra Innova en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva. - CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE ANDALUCÍA

HUELVA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles ha arrancado el proyecto Doñana Terra Innova, creado para dinamizar la innovación sostenible en el entorno del Parque Nacional y que pretende posicionarse como instrumento "clave" para convertir el área de influencia de Doñana en un "referente" en desarrollo socioeconómico.

La reunión de lanzamiento se ha realizado en la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva (UHU), en la que participaron CTA (Corporación Tecnológica de Andalucía), líder del proyecto, y el resto de miembros del consorcio: Asaja-Huelva, la Federación Onubense de Empresarios (FOE), la UHU y las cooperativas OnuCoop y Seprocoop, según han indicado en una nota.

El proyecto Doñana Terra Innova, subvencionado por el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) y apoyado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, desarrollará acciones de dinamización de la innovación sostenible en los municipios integrados en el área de influencia del Espacio Natural Doñana, reconocido como Patrimonio Mundial y Reserva de la Biosfera.

El objetivo es posicionarse como instrumento ""clave para convertir el área de influencia de Doñana en un "referente en desarrollo socioeconómico e innovación sostenibles, protegiendo y aprovechando sus recursos naturales y territoriales".

Como canal común y único de entrada para la recepción de ideas y propuestas de futuros proyectos de I+D+i se encuentra el correo electrónico: donanainnovacion@corporaciontecnologica.com.

Durante los dos años de ejecución del proyecto, Doñana Terra Innova abordará la identificación, diagnóstico y definición de iniciativas innovadoras, así como el diseño de planes de negocio, proyectos empresariales y actuaciones de Compra Pública de Innovación (CPI), con especial atención a ámbitos estratégicos para el territorio como la gestión del agua, la agricultura sostenible y la mejora de las condiciones del empleo agrario.

Además, se realizarán actuaciones de diseño y apoyo al despliegue del Observatorio Científico-Tecnológico Doñana 2030, la Cátedra Universidad-Empresa UHU Doñana, el Living Lab Doñana 2030, el centro de experimentación y ensayos avanzados Doñana Agricultura Sostenible y la incubadora y aceleradora Doñana Innovación Sostenible.

El proyecto estrena un logotipo diseñado para representar de forma sintética y contemporánea la esencia del proyecto y del territorio. Combina elementos naturales emblemáticos de Doñana con una estructura "visual moderna que comunica innovación, sostenibilidad y colaboración".

El próximo 23 de febrero se celebrará el evento de presentación oficial del proyecto en el Teatro Salvador Távora en Almonte (Huelva), en el que se explicará cómo Doñana Terra Innova "fomenta la colaboración entre administraciones, empresas y academia" para "impulsar" la innovación local y se describirán "las oportunidades de I+D+i y proyectos sostenibles disponibles", así como "los principales hitos y actividades previstos para los próximos dos años".