Asaja-Huelva muestra a los delegados territoriales los daños provocados por los incendios del Andévalo

Asaja muestra a los delegados territoriales el alcance de los daños provocados por los incendios del Andévalo - ASAJA-HUELVA

HUELVA 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Huelva ha acompañado a los delegados territoriales de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural y de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, Álvaro Burgos y Pedro Yórquez, respectivamente, durante una visita a las fincas afectadas por los graves incendios forestales registrados en el Andévalo onubense.

El recorrido ha permitido visitar explotaciones situadas en los cuatro términos municipales afectados: Alosno, Gibraleón, San Bartolomé de la Torre y Villanueva de los Castillejos. En la visita realizada en Alosno participaba también el alcalde de la localidad, informa la organización en una nota de prensa.

Los delegados han estado guiados por representantes de Asaja-Huelva y por propietarios damnificados, que les mostraron directamente los daños ocasionados por el fuego en dehesas productivas, explotaciones agroganaderas y forestales, cerramientos, conducciones de agua, infraestructuras, pastos y masa arbórea.

Asaja-Huelva destaca que los responsables territoriales han quedado "profundamente impresionados" por el estado en el que se encuentran actualmente las fincas. Ambos conocían muchas de estas explotaciones antes del incendio como consecuencia del desempeño de sus responsabilidades, por lo que "han podido comprobar personalmente la enorme transformación sufrida por un territorio que se encontraba en plena actividad productiva".

La organización agraria valora esta visita como una nueva muestra de la implicación mantenida por la Junta, especialmente a través de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que fue la primera administración en responder tras los incendios, ha cumplido su compromiso y ha mantenido desde entonces un contacto permanente con Asaja-Huelva y con los propietarios afectados.

COORDINACIÓN ENTRE LAS ADMINISTRACIONES

Esta visita se produce después de la reunión celebrada recientemente en Gibraleón entre Asaja-Huelva, varios propietarios afectados, la Subdelegación del Gobierno y los alcaldes y representantes municipales de los cuatro municipios damnificados. En dicho encuentro, la Subdelegación y los ayuntamientos trasladaron su disposición a trabajar coordinadamente para impulsar la declaración de Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil y facilitar la llegada de ayudas a los propietarios.

La subdelegada del Gobierno se ha comprometido, además, a elevar la documentación presentada y a trasladar personalmente la situación a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente. Asaja-Huelva considera que tanto aquella reunión como la visita realizada por los delegados territoriales representan avances importantes, pero insiste en que la magnitud de los daños exige que los compromisos institucionales se traduzcan cuanto antes en medidas eficaces, ayudas suficientes y procedimientos administrativos ágiles.

MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA UN DESASTRE EXTRAORDINARIO

La organización agraria reitera su petición de que la zona sea declarada afectada gravemente por una emergencia de protección civil, conocida habitualmente como zona catastrófica, y reclama la articulación de un paquete extraordinario de ayudas que permita afrontar la restauración de las fincas, la reposición de infraestructuras y la recuperación de la actividad agroganadera y forestal.

Asaja-Huelva vuelve a advertir, asimismo, de la situación de indefensión que sufren los propietarios, que son víctimas del incendio y, sin embargo, están obligados por la normativa forestal a asumir costosas actuaciones de restauración, en muchos casos sin seguros que cubran los daños ni ayudas suficientes para ejecutarlas.

Por este motivo, la organización reclama una revisión de la legislación forestal y de los procedimientos aplicables después de un incendio, de manera que las obligaciones de recuperación vayan acompañadas de financiación pública, asistencia técnica y plazos realistas.