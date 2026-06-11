Asaja-Huelva pide la declaración "inmediata" de zona catastrófica para el área arrasada por el incendio forestal

Parte de la zona arrasada por el incendio forestal que se inció el lunes en Villanueva de los Castillejos. - Rocío Ruz - Europa Press

HUELVA 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Asaja-Huelva ha exigido este jueves la declaración "inmediata" como Zona Afectada Gravemente por una Emergencia de Protección Civil del área dañada por el incendio forestal que ha afectado a los términos municipales de Villanueva de los Castillejos, San Bartolomé de la Torre y Gibraleón, así como la activación "urgente" de "todas las medidas administrativas, económicas y técnicas necesarias para atender a los propietarios, agricultores y ganaderos damnificados".

La organización considera que la magnitud del incendio, la naturaleza de los terrenos afectados, el volumen de superficie calcinada, la existencia de explotaciones agroganaderas dañadas, la pérdida de animales, la afección a fincas privadas y las consecuencias económicas y ambientales que se abrirán una vez finalicen las labores de extinción, "justifican sobradamente que las administraciones competentes actúen sin demora y promuevan esta declaración", ha indicado en una nota.

Asaja-Huelva ha destacado que "no estamos ante un incendio menor ni ante una afección irrelevante desde el punto de vista territorial". Las primeras estimaciones apuntan a "miles de hectáreas" afectadas, "buena parte de ellas correspondientes a fincas privadas, muchas de cuyos titulares son agricultores, ganaderos y propietarios forestales de la zona". La organización está realizando sus propias mediciones y recabando información directa de los afectados para "poder dimensionar con rigor el alcance real de los daños", que serán hechos públicos "cuando exista una evaluación suficientemente precisa".

Mientras tanto, Asaja-Huelva advierte de que "la realidad que trasladan los propietarios afectados es extremadamente grave". El fuego ha alcanzado explotaciones de dehesa de "enorme valor ecológico, económico y social"; fincas dedicadas a la ganadería extensiva; terrenos de pasto "fundamentales" para la alimentación del ganado; arbolado "que forma parte del equilibrio ambiental y productivo" del Andévalo; cerramientos, infraestructuras, accesos, puntos de agua, instalaciones vinculadas a la actividad agraria, ganadera y cinegética, "como explotaciones donde se han producido pérdidas de animales ante la imposibilidad de rescatarlos a tiempo".

Por ello, Asaja-Huelva rechaza "de manera absoluta" las declaraciones efectuadas por responsables de la administración "en las que se ha afirmado que buena parte de las hectáreas quemadas eran de escaso valor ecológico, compuestas básicamente por arbolado, matorral y pastos". Para la organización agraria, "esas palabras suponen una profunda falta de respeto hacia los propietarios, agricultores y ganaderos que están viendo cómo se destruye en cuestión de horas el trabajo de varias generaciones".

Asaja-Huelva considera "inadmisible" que "se minusvalore el valor de la dehesa y del territorio afectado". El arbolado, el matorral y los pastos "no son elementos residuales ni superficies sin importancia". En esta comarca "constituyen la base de un sistema productivo esencial, sostienen la ganadería extensiva, permiten la montanera, alimentan al ganado ovino y vacuno, contribuyen a la biodiversidad, fijan población en una zona con pocas alternativas económicas y forman parte de uno de los paisajes agroforestales más valiosos de la península ibérica".

EXIGEN UNA "RECTIFICACIÓN POLÍTICA CLARA"

"No se puede hablar de poco valor cuando lo que ha ardido son fincas, explotaciones ganaderas, pastos, dehesas y animales. No se puede despachar el drama de los afectados como si se hubieran quemado cuatro manchas de monte sin utilidad. Lo que se ha quemado es economía real, medio ambiente, patrimonio natural y futuro para muchas familias", señala el secretario general de Asaja-Huelva, Félix Sanz. Por ello, la organización exige una "rectificación política clara" y un "cambio de enfoque inmediato".

Para Asaja, el incendio "no puede abordarse únicamente desde el parte técnico de hectáreas quemadas ni desde una lectura superficial del territorio", advierte. "Debe abordarse desde la realidad de quienes viven y trabajan en esas fincas, de quienes han perdido pastos imprescindibles para alimentar a sus animales, de quienes tendrán que afrontar ahora gastos extraordinarios en pienso, paja, cerramientos, limpieza, reposición de infraestructuras, retirada de animales muertos y recuperación de suelos, y de quienes, además, se encuentran con la obligación legal de acometer planes de restauración forestal".

"A todo esto hay que añadir la condena futura de decenas de años sin poder producir cerdos ibéricos de bellota, pilar económico vital para el sostenimiento de las dehesas", lamenta Sanz.

Asaja-Huelva subraya que, una vez se extinga por completo el incendio, comenzará una "segunda emergencia"; la de la recuperación. La normativa, "incomprensiblemente, obliga a los propietarios forestales a afrontar la restauración de los terrenos afectados a su costa, lo que es algo totalmente inasumible para las explotaciones".

"Es inaceptable que, después de sufrir la pérdida de sus fincas, de sus pastos, de su arbolado, de sus infraestructuras y en algunos casos de sus animales, los afectados tengan que asumir en solitario el coste de devolver esos terrenos a unas condiciones mínimas de recuperación ambiental y productiva", critica el secretario general de Asaja-Huelva.

Por este motivo, considera que la declaración como Zona Afectada "debe ser el primer paso para abrir la vía de ayudas específicas, directas y suficientes" y reclama que la Junta de Andalucía solicite formalmente al Gobierno de España esta declaración y que el Consejo de Ministros la apruebe con "la máxima urgencia", delimitando "correctamente" el área afectada e incorporando "todas las medidas que permitan compensar daños en producciones agrícolas, ganaderas y forestales, infraestructuras agrarias, explotaciones, actividad económica y costes extraordinarios derivados del incendio".

PIDEN UNA MESA DE TRABAJO

La organización reclama, además, que se ponga en marcha de forma inmediata una mesa de trabajo con la participación de las administraciones competentes, los ayuntamientos afectados, las organizaciones agrarias y los propietarios damnificados para coordinar la evaluación de daños, ordenar las prioridades, agilizar los trámites y "evitar que los afectados se vean sometidos a una sucesión interminable de procedimientos administrativos cuando todavía están intentando saber qué ha quedado en pie en sus fincas".

Asaja-Huelva considera imprescindible que la Oficina Comarcal Agraria actúe "con la máxima celeridad" para facilitar movimientos "urgentes" de ganado desde las zonas quemadas hacia fincas no afectadas.

Del mismo modo, la organización reclama ayudas "inmediatas" para alimentación animal, adquisición de paja y pienso, atención veterinaria, reposición de cerramientos, reparación de puntos de agua, recuperación de accesos, retirada de restos y restauración de superficies afectadas, para evitar que, después del incendio, se arruinen explotaciones que dependen de la continuidad de su actividad ganadera y agroforestal.

EL BALANCE PUEDE SER DEVASTADOR

Asaja-Huelva ha mantenido ya una reunión con los afectados para recabar información, escuchar sus testimonios y elaborar una hoja de ruta común. La organización está solicitando a cada propietario información detallada sobre daños, pérdidas y necesidades urgentes, con el objetivo de construir una radiografía fiel de la situación porque, "según los primeros testimonios recabados, el balance puede ser devastador".

La organización considera necesario revisar en profundidad cómo se ha organizado la respuesta ante este incendio, qué medios estaban realmente disponibles en el momento inicial, cómo se incorporó la información procedente de propietarios y conocedores del terreno, qué canales de comunicación se habilitaron con los afectados y qué decisiones se adoptaron en las primeras horas.